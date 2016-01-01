За словами Гройсмана, виборчий процес впливає на економічне зростання не зовсім позитивно.
Дивися повний текст Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може стабілізуватися гривня.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 14:43
Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може стабілізуватися гривня.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:10
Не може бути стабільного курсу при інфляції 10-12%.
За 2016-2018 роки маємо сумарну інфляцію 40%. Інфляція долара - 7%.
Отже курс мав зрости приблизно на 33%, тобто з 24 грн/дол до 32 грн/дол.
Нічого, наступить чергова криза і курс зросте зразу з 28 до 40-50. Чим довше тримати курс, тим вище він згодом зросте.
І Ющенко, і Яник наступали на ці граблі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:30
Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:21
Курс 24 був завищеним(на 01.01.2016).
Але сьогоднішній курс вже є заниженим.
На сьогодні, по моїм розрахунках, рівноважним є курс 29-29,5. Відповідно на кінець року 32,5-33, при офіційній інфляції 12%. Ще є нюанс, що офіційна інфляція відрізняється від реальної на 2,5-3%.
Але ж прем'єр говорить про стабільність курсу на майбутнє. Тобто як мінімум на рік. Відповідно на кінець року курс вже буде сильно(але не критично) заниженим.
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:26
Будемо відверті, ваші розрахунки спираються на дані зі стелі. То ви спираєтетеся на базовий курс 24, то тепер підкоригували його до 22, з тим же успіхом цілком можна вважати, що за базовий можна було б взяти курс 20 і тоді все чудово
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:35
Це, як мінімум, дуже примітивне судження. Наприклад з 2016 курс майже не міняється, але інфляція 10-12%. Чому? Наслідок падіння курсу 2014 року? Ну це смішно, пройшло 5 років...
1. Курс в першу чергу залежить від балансу валютних надходжень в(з) країну(и).
2. В той час як інфляція має дуже багато причин. В тому числі і курс. Але, наприклад, багатіння населення також викликає інфляцію і не малу.
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:44
Мої розрахунки не спираються на стелю, а є чисто математичними розрахунками.
Я спираюсь на таке твердження що: середнє(арифметичне, геометричне) відхилення паритетного курсу від реально має дорівнювати нулю(одиниці). Взявши курси з 1996 року я обчислив паритетний курс за всі роки.
Відповідно я підкориговував тільки паритетний курс на 1997 рік так, щоб це правило працювало.
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