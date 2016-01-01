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Прем‘єр спрогнозував,
коли в Україні може...

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:43

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Гройсмана, виборчий процес впливає на економічне зростання не зовсім позитивно.

Дивися повний текст Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може стабілізуватися гривня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:44

Абсолютная стабильность,ЭТО что???
saweliy722
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:45

А! Понял. Он стабилен,Я в говне!!!
saweliy722
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:10

Не може бути стабільного курсу при інфляції 10-12%.
За 2016-2018 роки маємо сумарну інфляцію 40%. Інфляція долара - 7%.
Отже курс мав зрости приблизно на 33%, тобто з 24 грн/дол до 32 грн/дол.
Нічого, наступить чергова криза і курс зросте зразу з 28 до 40-50. Чим довше тримати курс, тим вище він згодом зросте.
І Ющенко, і Яник наступали на ці граблі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:30

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:За 2016-2018 роки маємо сумарну інфляцію 40%. Інфляція долара - 7%.
Отже курс мав зрости приблизно на 33%, тобто з 24 грн/дол до 32 грн/дол.

Це якщо вважати, що 24 був рівноважним курсом, а не завищеним
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:16

andrijk777 інфляція є наслідком падіння курсу гривні, а не навпаки.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:21

  Faceless написав:
  andrijk777 написав:За 2016-2018 роки маємо сумарну інфляцію 40%. Інфляція долара - 7%.
Отже курс мав зрости приблизно на 33%, тобто з 24 грн/дол до 32 грн/дол.

Це якщо вважати, що 24 був рівноважним курсом, а не завищеним

Курс 24 був завищеним(на 01.01.2016).
Але сьогоднішній курс вже є заниженим.
На сьогодні, по моїм розрахунках, рівноважним є курс 29-29,5. Відповідно на кінець року 32,5-33, при офіційній інфляції 12%. Ще є нюанс, що офіційна інфляція відрізняється від реальної на 2,5-3%.
Але ж прем'єр говорить про стабільність курсу на майбутнє. Тобто як мінімум на рік. Відповідно на кінець року курс вже буде сильно(але не критично) заниженим.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:26

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:За 2016-2018 роки маємо сумарну інфляцію 40%. Інфляція долара - 7%.
Отже курс мав зрости приблизно на 33%, тобто з 24 грн/дол до 32 грн/дол.

Це якщо вважати, що 24 був рівноважним курсом, а не завищеним

Курс 24 був завищеним(на 01.01.2016).
Але сьогоднішній курс вже є заниженим.
На сьогодні, по моїм розрахунках, рівноважним є курс 29-29,5. Відповідно на кінець року 32,5-33, при офіційній інфляції 12%. Ще є нюанс, що офіційна інфляція відрізняється від реальної на 2,5-3%.
Але ж прем'єр говорить про стабільність курсу на майбутнє. Тобто як мінімум на рік. Відповідно на кінець року курс вже буде сильно(але не критично) заниженим.

Будемо відверті, ваші розрахунки спираються на дані зі стелі. То ви спираєтетеся на базовий курс 24, то тепер підкоригували його до 22, з тим же успіхом цілком можна вважати, що за базовий можна було б взяти курс 20 і тоді все чудово
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:35

  Taras Rudko написав:andrijk777 інфляція є наслідком падіння курсу гривні, а не навпаки.

Це, як мінімум, дуже примітивне судження. Наприклад з 2016 курс майже не міняється, але інфляція 10-12%. Чому? Наслідок падіння курсу 2014 року? Ну це смішно, пройшло 5 років...
1. Курс в першу чергу залежить від балансу валютних надходжень в(з) країну(и).
2. В той час як інфляція має дуже багато причин. В тому числі і курс. Але, наприклад, багатіння населення також викликає інфляцію і не малу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:44

  Faceless написав:Будемо відверті, ваші розрахунки спираються на дані зі стелі. То ви спираєтетеся на базовий курс 24, то тепер підкоригували його до 22, з тим же успіхом цілком можна вважати, що за базовий можна було б взяти курс 20 і тоді все чудово

Мої розрахунки не спираються на стелю, а є чисто математичними розрахунками.
Я спираюсь на таке твердження що: середнє(арифметичне, геометричне) відхилення паритетного курсу від реально має дорівнювати нулю(одиниці). Взявши курси з 1996 року я обчислив паритетний курс за всі роки.
Відповідно я підкориговував тільки паритетний курс на 1997 рік так, щоб це правило працювало.
andrijk777
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