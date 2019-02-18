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Прем‘єр спрогнозував,
коли в Україні може...

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:48

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:Будемо відверті, ваші розрахунки спираються на дані зі стелі. То ви спираєтетеся на базовий курс 24, то тепер підкоригували його до 22, з тим же успіхом цілком можна вважати, що за базовий можна було б взяти курс 20 і тоді все чудово

Мої розрахунки не спираються на стелю, а є чисто математичними розрахунками.
Я спираюсь на таке твердження що: середнє(арифметичне, геометричне) відхилення паритетного курсу від реально має дорівнювати нулю(одиниці). Взявши курси з 1996 року я обчислив паритетний курс за всі роки.
Відповідно я підкориговував тільки паритетний курс на 1997 рік так, щоб це правило працювало.

І як, хоч колись реальний курс відповідав вашим розрахункам?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:53

Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного
1,76 на вересень 1996
1,97 грн. 1,89 грн. 1,04 - 1996 р.
2,18 грн. 1,90 грн. 1,15
2,63 грн. 3,43 грн. 0,77
3,12 грн. 5,22 грн. 0,60 - 1999 р.
3,87 грн. 5,43 грн. 0,71
4,14 грн. 5,30 грн. 0,78
4,12 грн. 5,33 грн. 0,77
4,48 грн. 5,33 грн. 0,84
4,98 грн. 5,31 грн. 0,94 - 2004 р.
5,43 грн. 5,05 грн. 1,07
6,04 грн. 5,05 грн. 1,20
6,91 грн. 5,05 грн. 1,37 - 2007 р.
8,61 грн. 7,70 грн. 1,12 - 2008 р.
9,62 грн. 7,99 грн. 1,21
10,58 грн. 7,96 грн. 1,33
11,00 грн. 7,99 грн. 1,38
11,05 грн. 7,99 грн. 1,38
11,22 грн. 7,99 грн. 1,40 - 2013 р.
14,17 грн. 15,77 грн. 0,90 - 2014 р.
20,51 грн. 24,00 грн. 0,85
23,08 грн. 27,19 грн. 0,85
26,25 грн. 28,07 грн. 0,94
28,91 грн. 27,69 грн. 1,04 - 2018 р.
Зауваження:
Дехто може подумати що відхилення фактичного курсу від паритетного не дуже великі.
Наприклад кінець 2013р. - паритет 11,22, факт - 8. Відхилення "всього" 40%.
Але ви повинні розуміти, що якщо б Янукович захотів збалансувати курс на рівні 11,22, то у нього б нічого не вийшло. Різке(або навіть не різке) підвищення курсу спричинило як мінімум 2 наслідки:
1)інфляція, як мінімум 1/2 від підняття курсу(по факту +20% від 11,22, тобто ще +2грн.50коп. до паритетного), яка б ще більше підвищила паритетний курс :D і так по кругу. Фактично це було зроблено в 2008 і курс став майже паритетний. Але вже через 2 роки, через інфляцію він відрізнявся від паритетного аж на 33%.
2)паніка(на практиці це просідання курсу значно нижче паритетного); в 2008 паніки майже не було(або вона була успішно збита), зате в 2014-2015 і в 1998 вона проявила себе у всій красі.
Тому, якщо б Янукович захотів реально встановити паритетний курс в кінці 2013, то цей курс був би як мінімум 13 грн/дол., а може й більше.
Декілька висновків:
1. Курс гривні на момент її введення був близький до реального. Тут треба віддати належне Кучмі і його економістам.
2. За час правління Кучми гривня була сильно недооцінена. Я пояснюю це 2 факторами - Кучма мало брав кредитів і російським дефолтом.
3. Ющенко одержав гривню майже в балансі її вартості. Але беручи багато кредитів надто укріпив її. Навіть криза 2008 р. не вернула курс до паритетного. Гривня все-рівно залишалась переоціненою.
4. Янукович ще дужче тримав гривню ще більш переоціненою, беручи кредити і витрачаючи при цьому ЗВР. Після кризи 2014 р. гривня стала недооціненою, що є очевидним фактом.
5. За правління Порошенка гривня фактично вийшла на паритет своєї вартості.
6. Тут можна спрогнозувати що новий(або старий :) ) президент буде мати ще десь 2-3 роки, щоб "безболісно" тримати курс на рівні 27-29. При інфляції(офіційній) 10-12% відхилення курсу від паритетного не перевищить 1,35 і кризи скоріш за все не станеться. А ось дальше вже невідомо... to be continued...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:53

Девочки не ссорьтесь!
ВЫ все не Правы!
Рекомендую к изучению Прецендентного Окончательного Решения ЕСПЧ.

Окончательное дело от 12.10.2017года ЕСПЧ "Бурмич и другие против Украины".
Показательное дело:
1. Частная ювелирная фирма "А" передаёт партию золота, для изготовления заготовок и маркировки в казённую фирму "В"
2. фирма "В" банкротиться и исчезает.
3. Фирма "А" идёт в Суд и выигрывает, но в "ГРН" (на момент операции)
4. Дело лежить десяток лет в "Исполнительной службе"(не выполнение судебных решений)
5. К получению, на момент обращения в ЕСПЧ - им обязаны выплатить сумму в эквиваленте стоимости "стакана семечек."
- "Це стала практика украинського судочинста". И заведомое кидалово со стороны, что контролирует тех, кто печатает гривну, и навязывает её официальный расчёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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