Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

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Faceless написав:Будемо відверті, ваші розрахунки спираються на дані зі стелі. То ви спираєтетеся на базовий курс 24, то тепер підкоригували його до 22, з тим же успіхом цілком можна вважати, що за базовий можна було б взяти курс 20 і тоді все чудово
Мої розрахунки не спираються на стелю, а є чисто математичними розрахунками. Я спираюсь на таке твердження що: середнє(арифметичне, геометричне) відхилення паритетного курсу від реально має дорівнювати нулю(одиниці). Взявши курси з 1996 року я обчислив паритетний курс за всі роки. Відповідно я підкориговував тільки паритетний курс на 1997 рік так, щоб це правило працювало.
І як, хоч колись реальний курс відповідав вашим розрахункам?
Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного 1,76 на вересень 1996 1,97 грн. 1,89 грн. 1,04 - 1996 р. 2,18 грн. 1,90 грн. 1,15 2,63 грн. 3,43 грн. 0,77 3,12 грн. 5,22 грн. 0,60 - 1999 р. 3,87 грн. 5,43 грн. 0,71 4,14 грн. 5,30 грн. 0,78 4,12 грн. 5,33 грн. 0,77 4,48 грн. 5,33 грн. 0,84 4,98 грн. 5,31 грн. 0,94 - 2004 р. 5,43 грн. 5,05 грн. 1,07 6,04 грн. 5,05 грн. 1,20 6,91 грн. 5,05 грн. 1,37 - 2007 р. 8,61 грн. 7,70 грн. 1,12 - 2008 р. 9,62 грн. 7,99 грн. 1,21 10,58 грн. 7,96 грн. 1,33 11,00 грн. 7,99 грн. 1,38 11,05 грн. 7,99 грн. 1,38 11,22 грн. 7,99 грн. 1,40 - 2013 р. 14,17 грн. 15,77 грн. 0,90 - 2014 р. 20,51 грн. 24,00 грн. 0,85 23,08 грн. 27,19 грн. 0,85 26,25 грн. 28,07 грн. 0,94 28,91 грн. 27,69 грн. 1,04 - 2018 р. Зауваження: Дехто може подумати що відхилення фактичного курсу від паритетного не дуже великі. Наприклад кінець 2013р. - паритет 11,22, факт - 8. Відхилення "всього" 40%. Але ви повинні розуміти, що якщо б Янукович захотів збалансувати курс на рівні 11,22, то у нього б нічого не вийшло. Різке(або навіть не різке) підвищення курсу спричинило як мінімум 2 наслідки: 1)інфляція, як мінімум 1/2 від підняття курсу(по факту +20% від 11,22, тобто ще +2грн.50коп. до паритетного), яка б ще більше підвищила паритетний курс і так по кругу. Фактично це було зроблено в 2008 і курс став майже паритетний. Але вже через 2 роки, через інфляцію він відрізнявся від паритетного аж на 33%. 2)паніка(на практиці це просідання курсу значно нижче паритетного); в 2008 паніки майже не було(або вона була успішно збита), зате в 2014-2015 і в 1998 вона проявила себе у всій красі. Тому, якщо б Янукович захотів реально встановити паритетний курс в кінці 2013, то цей курс був би як мінімум 13 грн/дол., а може й більше. Декілька висновків: 1. Курс гривні на момент її введення був близький до реального. Тут треба віддати належне Кучмі і його економістам. 2. За час правління Кучми гривня була сильно недооцінена. Я пояснюю це 2 факторами - Кучма мало брав кредитів і російським дефолтом. 3. Ющенко одержав гривню майже в балансі її вартості. Але беручи багато кредитів надто укріпив її. Навіть криза 2008 р. не вернула курс до паритетного. Гривня все-рівно залишалась переоціненою. 4. Янукович ще дужче тримав гривню ще більш переоціненою, беручи кредити і витрачаючи при цьому ЗВР. Після кризи 2014 р. гривня стала недооціненою, що є очевидним фактом. 5. За правління Порошенка гривня фактично вийшла на паритет своєї вартості. 6. Тут можна спрогнозувати що новий(або старий ) президент буде мати ще десь 2-3 роки, щоб "безболісно" тримати курс на рівні 27-29. При інфляції(офіційній) 10-12% відхилення курсу від паритетного не перевищить 1,35 і кризи скоріш за все не станеться. А ось дальше вже невідомо... to be continued...
andrijk777 написав:Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного 1,76 на вересень 1996 1,97 грн. 1,89 грн. 1,04 - 1996 р. 2,18 грн. 1,90 грн. 1,15 2,63 грн. 3,43 грн. 0,77 3,12 грн. 5,22 грн. 0,60 - 1999 р. 3,87 грн. 5,43 грн. 0,71 4,14 грн. 5,30 грн. 0,78 4,12 грн. 5,33 грн. 0,77 4,48 грн. 5,33 грн. 0,84 4,98 грн. 5,31 грн. 0,94 - 2004 р. 5,43 грн. 5,05 грн. 1,07 6,04 грн. 5,05 грн. 1,20 6,91 грн. 5,05 грн. 1,37 - 2007 р. 8,61 грн. 7,70 грн. 1,12 - 2008 р. 9,62 грн. 7,99 грн. 1,21 10,58 грн. 7,96 грн. 1,33 11,00 грн. 7,99 грн. 1,38 11,05 грн. 7,99 грн. 1,38 11,22 грн. 7,99 грн. 1,40 - 2013 р. 14,17 грн. 15,77 грн. 0,90 - 2014 р. 20,51 грн. 24,00 грн. 0,85 23,08 грн. 27,19 грн. 0,85 26,25 грн. 28,07 грн. 0,94 28,91 грн. 27,69 грн. 1,04 - 2018 р. Зауваження: Дехто може подумати що відхилення фактичного курсу від паритетного не дуже великі. Наприклад кінець 2013р. - паритет 11,22, факт - 8. Відхилення "всього" 40%. Але ви повинні розуміти, що якщо б Янукович захотів збалансувати курс на рівні 11,22, то у нього б нічого не вийшло. Різке(або навіть не різке) підвищення курсу спричинило як мінімум 2 наслідки: 1)інфляція, як мінімум 1/2 від підняття курсу(по факту +20% від 11,22, тобто ще +2грн.50коп. до паритетного), яка б ще більше підвищила паритетний курс і так по кругу. Фактично це було зроблено в 2008 і курс став майже паритетний. Але вже через 2 роки, через інфляцію він відрізнявся від паритетного аж на 33%. 2)паніка(на практиці це просідання курсу значно нижче паритетного); в 2008 паніки майже не було(або вона була успішно збита), зате в 2014-2015 і в 1998 вона проявила себе у всій красі. Тому, якщо б Янукович захотів реально встановити паритетний курс в кінці 2013, то цей курс був би як мінімум 13 грн/дол., а може й більше. Декілька висновків: 1. Курс гривні на момент її введення був близький до реального. Тут треба віддати належне Кучмі і його економістам. 2. За час правління Кучми гривня була сильно недооцінена. Я пояснюю це 2 факторами - Кучма мало брав кредитів і російським дефолтом. 3. Ющенко одержав гривню майже в балансі її вартості. Але беручи багато кредитів надто укріпив її. Навіть криза 2008 р. не вернула курс до паритетного. Гривня все-рівно залишалась переоціненою. 4. Янукович ще дужче тримав гривню ще більш переоціненою, беручи кредити і витрачаючи при цьому ЗВР. Після кризи 2014 р. гривня стала недооціненою, що є очевидним фактом. 5. За правління Порошенка гривня фактично вийшла на паритет своєї вартості. 6. Тут можна спрогнозувати що новий(або старий ) президент буде мати ще десь 2-3 роки, щоб "безболісно" тримати курс на рівні 27-29. При інфляції(офіційній) 10-12% відхилення курсу від паритетного не перевищить 1,35 і кризи скоріш за все не станеться. А ось дальше вже невідомо... to be continued...
Загалом дуже цікаво. "Але є одне але" (с). І не одне. Перше, і найважливіше. Системна помилка. Ви вираховуєте паритетний курс від інфляції. При цьому забуваєте, що зростання курсу є одним з першрчергових факторів інфляції, в нас до половини складових цін зав"язано на імпорт, а відповідно на курс. Був, наприклад, у вас за базу паритетний курс 10, і дорівнював фактичному. Фактичний курс зріс, з різних причин, на 10%. Прискорив зростання інфляції - нехай, на ті ж 10%. Ви вважатимете, що й паритетний має зрости аналогічно. Але виходить, що у ланцюжку причин-наслідків у ас все навпаки, не зростання паритетного курсу має підтовхувати фактичний, а фактичний викликає зростання інфляції, і відповідне зростання вашого розразункового паритетного. Тобто завищений, спекулятивний стрибок курса в країні сам по собі підтягне ваш розрахунковий паритетний, а отже немає сенсу вважати, що фактичний має наближатися до паритетного - бо він його фактор. По друге, ви спираєтеся на факт 1996 (що звісно логічно), вважаючи, що він був паритетним на вересень 1996. А якщо ні? Тоді весь ланцюжок ваших розрахунків стає хибним.
Поглянемо по рокам. Візьмемо 2008. основний стрибок курсу пройшов восени 2008, потім ще трохи наздогнав в 2009. Цілком логічним була б позиція, що такі "стрибки" завжди виходять трохи вище реального паритетного. По вашій табличці виходить, що навпаки, навіть не дострибнули. Я вважаю о це яскравий приклад тої системної помилки - зростання курсу викликало стрибок інфляції, стрибо інфляції ви заклали у ваш розрахунковий паритетний. Точно так само маємо і зворотній вплив. Як на мене (і є схожі оцінки в різних аналітиків), рівноважний курс вже в 2013 був мінімум 12, може й більше. Через занижений курс и відповідно контрольовану інфляцію в 2010-2013 ваш розрахунковий паритетний зростав повільніше, ніж то мало б об"єтивно бути. При всьому цьому, загалом згоден з вашими висновками, але через вказані системні помилки в самому розрахунку паритетного курсу вважаю, що він у вас наразі завищений