Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

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Faceless написав:Будемо відверті, ваші розрахунки спираються на дані зі стелі. То ви спираєтетеся на базовий курс 24, то тепер підкоригували його до 22, з тим же успіхом цілком можна вважати, що за базовий можна було б взяти курс 20 і тоді все чудово
Мої розрахунки не спираються на стелю, а є чисто математичними розрахунками. Я спираюсь на таке твердження що: середнє(арифметичне, геометричне) відхилення паритетного курсу від реально має дорівнювати нулю(одиниці). Взявши курси з 1996 року я обчислив паритетний курс за всі роки. Відповідно я підкориговував тільки паритетний курс на 1997 рік так, щоб це правило працювало.
І як, хоч колись реальний курс відповідав вашим розрахункам?
Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного 1,76 на вересень 1996 1,97 грн. 1,89 грн. 1,04 - 1996 р. 2,18 грн. 1,90 грн. 1,15 2,63 грн. 3,43 грн. 0,77 3,12 грн. 5,22 грн. 0,60 - 1999 р. 3,87 грн. 5,43 грн. 0,71 4,14 грн. 5,30 грн. 0,78 4,12 грн. 5,33 грн. 0,77 4,48 грн. 5,33 грн. 0,84 4,98 грн. 5,31 грн. 0,94 - 2004 р. 5,43 грн. 5,05 грн. 1,07 6,04 грн. 5,05 грн. 1,20 6,91 грн. 5,05 грн. 1,37 - 2007 р. 8,61 грн. 7,70 грн. 1,12 - 2008 р. 9,62 грн. 7,99 грн. 1,21 10,58 грн. 7,96 грн. 1,33 11,00 грн. 7,99 грн. 1,38 11,05 грн. 7,99 грн. 1,38 11,22 грн. 7,99 грн. 1,40 - 2013 р. 14,17 грн. 15,77 грн. 0,90 - 2014 р. 20,51 грн. 24,00 грн. 0,85 23,08 грн. 27,19 грн. 0,85 26,25 грн. 28,07 грн. 0,94 28,91 грн. 27,69 грн. 1,04 - 2018 р. Зауваження: Дехто може подумати що відхилення фактичного курсу від паритетного не дуже великі. Наприклад кінець 2013р. - паритет 11,22, факт - 8. Відхилення "всього" 40%. Але ви повинні розуміти, що якщо б Янукович захотів збалансувати курс на рівні 11,22, то у нього б нічого не вийшло. Різке(або навіть не різке) підвищення курсу спричинило як мінімум 2 наслідки: 1)інфляція, як мінімум 1/2 від підняття курсу(по факту +20% від 11,22, тобто ще +2грн.50коп. до паритетного), яка б ще більше підвищила паритетний курс і так по кругу. Фактично це було зроблено в 2008 і курс став майже паритетний. Але вже через 2 роки, через інфляцію він відрізнявся від паритетного аж на 33%. 2)паніка(на практиці це просідання курсу значно нижче паритетного); в 2008 паніки майже не було(або вона була успішно збита), зате в 2014-2015 і в 1998 вона проявила себе у всій красі. Тому, якщо б Янукович захотів реально встановити паритетний курс в кінці 2013, то цей курс був би як мінімум 13 грн/дол., а може й більше. Декілька висновків: 1. Курс гривні на момент її введення був близький до реального. Тут треба віддати належне Кучмі і його економістам. 2. За час правління Кучми гривня була сильно недооцінена. Я пояснюю це 2 факторами - Кучма мало брав кредитів і російським дефолтом. 3. Ющенко одержав гривню майже в балансі її вартості. Але беручи багато кредитів надто укріпив її. Навіть криза 2008 р. не вернула курс до паритетного. Гривня все-рівно залишалась переоціненою. 4. Янукович ще дужче тримав гривню ще більш переоціненою, беручи кредити і витрачаючи при цьому ЗВР. Після кризи 2014 р. гривня стала недооціненою, що є очевидним фактом. 5. За правління Порошенка гривня фактично вийшла на паритет своєї вартості. 6. Тут можна спрогнозувати що новий(або старий ) президент буде мати ще десь 2-3 роки, щоб "безболісно" тримати курс на рівні 27-29. При інфляції(офіційній) 10-12% відхилення курсу від паритетного не перевищить 1,35 і кризи скоріш за все не станеться. А ось дальше вже невідомо... to be continued...
andrijk777 написав:Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного 1,76 на вересень 1996 1,97 грн. 1,89 грн. 1,04 - 1996 р. 2,18 грн. 1,90 грн. 1,15 2,63 грн. 3,43 грн. 0,77 3,12 грн. 5,22 грн. 0,60 - 1999 р. 3,87 грн. 5,43 грн. 0,71 4,14 грн. 5,30 грн. 0,78 4,12 грн. 5,33 грн. 0,77 4,48 грн. 5,33 грн. 0,84 4,98 грн. 5,31 грн. 0,94 - 2004 р. 5,43 грн. 5,05 грн. 1,07 6,04 грн. 5,05 грн. 1,20 6,91 грн. 5,05 грн. 1,37 - 2007 р. 8,61 грн. 7,70 грн. 1,12 - 2008 р. 9,62 грн. 7,99 грн. 1,21 10,58 грн. 7,96 грн. 1,33 11,00 грн. 7,99 грн. 1,38 11,05 грн. 7,99 грн. 1,38 11,22 грн. 7,99 грн. 1,40 - 2013 р. 14,17 грн. 15,77 грн. 0,90 - 2014 р. 20,51 грн. 24,00 грн. 0,85 23,08 грн. 27,19 грн. 0,85 26,25 грн. 28,07 грн. 0,94 28,91 грн. 27,69 грн. 1,04 - 2018 р. Зауваження: Дехто може подумати що відхилення фактичного курсу від паритетного не дуже великі. Наприклад кінець 2013р. - паритет 11,22, факт - 8. Відхилення "всього" 40%. Але ви повинні розуміти, що якщо б Янукович захотів збалансувати курс на рівні 11,22, то у нього б нічого не вийшло. Різке(або навіть не різке) підвищення курсу спричинило як мінімум 2 наслідки: 1)інфляція, як мінімум 1/2 від підняття курсу(по факту +20% від 11,22, тобто ще +2грн.50коп. до паритетного), яка б ще більше підвищила паритетний курс і так по кругу. Фактично це було зроблено в 2008 і курс став майже паритетний. Але вже через 2 роки, через інфляцію він відрізнявся від паритетного аж на 33%. 2)паніка(на практиці це просідання курсу значно нижче паритетного); в 2008 паніки майже не було(або вона була успішно збита), зате в 2014-2015 і в 1998 вона проявила себе у всій красі. Тому, якщо б Янукович захотів реально встановити паритетний курс в кінці 2013, то цей курс був би як мінімум 13 грн/дол., а може й більше. Декілька висновків: 1. Курс гривні на момент її введення був близький до реального. Тут треба віддати належне Кучмі і його економістам. 2. За час правління Кучми гривня була сильно недооцінена. Я пояснюю це 2 факторами - Кучма мало брав кредитів і російським дефолтом. 3. Ющенко одержав гривню майже в балансі її вартості. Але беручи багато кредитів надто укріпив її. Навіть криза 2008 р. не вернула курс до паритетного. Гривня все-рівно залишалась переоціненою. 4. Янукович ще дужче тримав гривню ще більш переоціненою, беручи кредити і витрачаючи при цьому ЗВР. Після кризи 2014 р. гривня стала недооціненою, що є очевидним фактом. 5. За правління Порошенка гривня фактично вийшла на паритет своєї вартості. 6. Тут можна спрогнозувати що новий(або старий ) президент буде мати ще десь 2-3 роки, щоб "безболісно" тримати курс на рівні 27-29. При інфляції(офіційній) 10-12% відхилення курсу від паритетного не перевищить 1,35 і кризи скоріш за все не станеться. А ось дальше вже невідомо... to be continued...
Загалом дуже цікаво. "Але є одне але" (с). І не одне. Перше, і найважливіше. Системна помилка. Ви вираховуєте паритетний курс від інфляції. При цьому забуваєте, що зростання курсу є одним з першрчергових факторів інфляції, в нас до половини складових цін зав"язано на імпорт, а відповідно на курс. Був, наприклад, у вас за базу паритетний курс 10, і дорівнював фактичному. Фактичний курс зріс, з різних причин, на 10%. Прискорив зростання інфляції - нехай, на ті ж 10%. Ви вважатимете, що й паритетний має зрости аналогічно. Але виходить, що у ланцюжку причин-наслідків у ас все навпаки, не зростання паритетного курсу має підтовхувати фактичний, а фактичний викликає зростання інфляції, і відповідне зростання вашого розразункового паритетного. Тобто завищений, спекулятивний стрибок курса в країні сам по собі підтягне ваш розрахунковий паритетний, а отже немає сенсу вважати, що фактичний має наближатися до паритетного - бо він його фактор. По друге, ви спираєтеся на факт 1996 (що звісно логічно), вважаючи, що він був паритетним на вересень 1996. А якщо ні? Тоді весь ланцюжок ваших розрахунків стає хибним.
Поглянемо по рокам. Візьмемо 2008. основний стрибок курсу пройшов восени 2008, потім ще трохи наздогнав в 2009. Цілком логічним була б позиція, що такі "стрибки" завжди виходять трохи вище реального паритетного. По вашій табличці виходить, що навпаки, навіть не дострибнули. Я вважаю о це яскравий приклад тої системної помилки - зростання курсу викликало стрибок інфляції, стрибо інфляції ви заклали у ваш розрахунковий паритетний. Точно так само маємо і зворотній вплив. Як на мене (і є схожі оцінки в різних аналітиків), рівноважний курс вже в 2013 був мінімум 12, може й більше. Через занижений курс и відповідно контрольовану інфляцію в 2010-2013 ваш розрахунковий паритетний зростав повільніше, ніж то мало б об"єтивно бути. При всьому цьому, загалом згоден з вашими висновками, але через вказані системні помилки в самому розрахунку паритетного курсу вважаю, що він у вас наразі завищений
У вас також є одна "системна помилка". Ви не усвідомлюєте собі що це таке є - паритетний курс. Дайте означення паритетного курсу!!! Я це означення дав - середньогеометричне відхилення паритетного курсу від фактичного має дорівнювати одиниці.
Faceless написав:Загалом дуже цікаво. "Але є одне але" (с). І не одне. Перше, і найважливіше. Системна помилка. Ви вираховуєте паритетний курс від інфляції. При цьому забуваєте, що зростання курсу є одним з першрчергових факторів інфляції, в нас до половини складових цін зав"язано на імпорт, а відповідно на курс. Був, наприклад, у вас за базу паритетний курс 10, і дорівнював фактичному. Фактичний курс зріс, з різних причин, на 10%. Прискорив зростання інфляції - нехай, на ті ж 10%. Ви вважатимете, що й паритетний має зрости аналогічно. Але виходить, що у ланцюжку причин-наслідків у ас все навпаки, не зростання паритетного курсу має підтовхувати фактичний, а фактичний викликає зростання інфляції, і відповідне зростання вашого розразункового паритетного. Тобто завищений, спекулятивний стрибок курса в країні сам по собі підтягне ваш розрахунковий паритетний, а отже немає сенсу вважати, що фактичний має наближатися до паритетного - бо він його фактор.
Відверто кажучи не зрозумів. В моїх розрахунках паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного!!! І фактичний не залежить від паритетного Паритетний курс залежить тільки від інфляції. А реальний курс в нашій країні залежить тільки від влади! Він не залежить від інфляції(по факту).
Faceless написав:По друге, ви спираєтеся на факт 1996 (що звісно логічно), вважаючи, що він був паритетним на вересень 1996. А якщо ні? Тоді весь ланцюжок ваших розрахунків стає хибним.
Ви не зрозуміли. Я не спираюсь на факт що в 1996 році курс був паритетний!! Я просто коригую паритетним курсом 1996 року для зручності. Умовно кажучи в мене є рівняння з одним невідомим(паритетний курс на 1996 рік). Саме рівняння випливає з означення паритетного курсу(див. вище). Я розв"язую це рівняння і отримую курс на 1996 рік. Я можу коригувати будь-яким роком, навіть 2013.
Faceless написав:Поглянемо по рокам. Візьмемо 2008. основний стрибок курсу пройшов восени 2008, потім ще трохи наздогнав в 2009. Цілком логічним була б позиція, що такі "стрибки" завжди виходять трохи вище реального паритетного. По вашій табличці виходить, що навпаки, навіть не дострибнули. Я вважаю о це яскравий приклад тої системної помилки - зростання курсу викликало стрибок інфляції, стрибо інфляції ви заклали у ваш розрахунковий паритетний.
Ви абсолютно не праві! Знову ж таки - що таке для вас паритетний курс??? Якщо людина біжить в обмінник під час кризи вона проводить складні розрахунки паритетного курсу?? Ні, звичайно. У кожної людини свій "паритетний курс". Дальше - коли великі українські економісти(міністри, голова НБУ) прагнуть погасити стрімке падіння курсу під час кризи вони проводять складні підрахунки паритетного курсу?? Ні, звичайно. Тому твердження що фактичний курс має "пробити" паритетний зовсім не логічний. Ключовий фактор - наявність валюти в країні. В 2008 валюти було багато(порівняно з 1998 і 2014), тому фактичний курс і не пробив паритетний.
Faceless написав:Точно так само маємо і зворотній вплив. Як на мене (і є схожі оцінки в різних аналітиків), рівноважний курс вже в 2013 був мінімум 12, може й більше. Через занижений курс и відповідно контрольовану інфляцію в 2010-2013 ваш розрахунковий паритетний зростав повільніше, ніж то мало б об"єтивно бути.
Цей феномен я пояснив в зауваженні. А цифра 12 взята зі стелі. І що це таке - "рівноважний курс"?? -------------------- Загалом це тільки менша частина розрахунків. Більша частина - це розрахунки інфляції. Як не дивно , офіційна інфляція є брехливою. У нас курс росте швидше, як інфляція, що є нонсенс. Тому я обчислюю поправку інфляції. Вона складає приблизно 2,5% на рік. Між іншим аналогічні обрахунки я проводив і для Росії. Там інфляція значно правдивіша ніж наша і поправка складає лише 0,35%.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 20 лют, 2019 13:25, всього редагувалось 3 разів.
Розрізняють номінальну та реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата являє собою суму грошей, яку отримує робітник за виконану роботу. На її величину впливають різні фактори: рівень кваліфікації, різні умови й ефективність праці та кількість і якість праці. Підвищення середньомісячної зарплати на перший погляд свідчить про певне поліпшення добробуту населення. Але точнішим показником тут є реальна заробітна плата.
Реальна заробітна плата — це сума матеріальних благ та послуг, які можна придбати за номінальну зарплату. Реальна зарплата залежить від низки факторів, а саме:
рівня номінальної зарплати цін на товари і послуги, які споживає населення величини податків, які сплачуються різними верствами населення в бюджет
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...