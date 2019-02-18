Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

Додано: Вів 19 лют, 2019 19:53

1,76 на вересень 19961,97 грн. 1,89 грн. 1,04 - 1996 р.2,18 грн. 1,90 грн. 1,152,63 грн. 3,43 грн. 0,773,12 грн. 5,22 грн. 0,60 - 1999 р.3,87 грн. 5,43 грн. 0,714,14 грн. 5,30 грн. 0,784,12 грн. 5,33 грн. 0,774,48 грн. 5,33 грн. 0,844,98 грн. 5,31 грн. 0,94 - 2004 р.5,43 грн. 5,05 грн. 1,076,04 грн. 5,05 грн. 1,206,91 грн. 5,05 грн. 1,37 - 2007 р.8,61 грн. 7,70 грн. 1,12 - 2008 р.9,62 грн. 7,99 грн. 1,2110,58 грн. 7,96 грн. 1,3311,00 грн. 7,99 грн. 1,3811,05 грн. 7,99 грн. 1,3811,22 грн. 7,99 грн. 1,40 - 2013 р.14,17 грн. 15,77 грн. 0,90 - 2014 р.20,51 грн. 24,00 грн. 0,8523,08 грн. 27,19 грн. 0,8526,25 грн. 28,07 грн. 0,9428,91 грн. 27,69 грн. 1,04 - 2018 р.Дехто може подумати що відхилення фактичного курсу від паритетного не дуже великі.Наприклад кінець 2013р. - паритет 11,22, факт - 8. Відхилення "всього" 40%.Але ви повинні розуміти, що якщо б Янукович захотів збалансувати курс на рівні 11,22, то у нього б нічого не вийшло. Різке(або навіть не різке) підвищення курсу спричинило як мінімум 2 наслідки:1)інфляція, як мінімум 1/2 від підняття курсу(по факту +20% від 11,22, тобто ще +2грн.50коп. до паритетного), яка б ще більше підвищила паритетний курсі так по кругу. Фактично це було зроблено в 2008 і курс став майже паритетний. Але вже через 2 роки, через інфляцію він відрізнявся від паритетного аж на 33%.2)паніка(на практиці це просідання курсу значно нижче паритетного); в 2008 паніки майже не було(або вона була успішно збита), зате в 2014-2015 і в 1998 вона проявила себе у всій красі.Тому, якщо б Янукович захотів реально встановити паритетний курс в кінці 2013, то цей курс був би як мінімум 13 грн/дол., а може й більше.1. Курс гривні на момент її введення був близький до реального. Тут треба віддати належне Кучмі і його економістам.2. За час правління Кучми гривня була сильно недооцінена. Я пояснюю це 2 факторами - Кучма мало брав кредитів і російським дефолтом.3. Ющенко одержав гривню майже в балансі її вартості. Але беручи багато кредитів надто укріпив її.Гривня все-рівно залишалась переоціненою.4. Янукович ще дужче тримав гривню ще більш переоціненою, беручи кредити і витрачаючи при цьому ЗВР. Після кризи 2014 р. гривня стала недооціненою, що є очевидним фактом.5. За правління Порошенка гривня фактично вийшла на паритет своєї вартості.6. Тут можна спрогнозувати що новий(або старий) президент буде мати ще десь 2-3 роки, щоб "безболісно" тримати курс на рівні 27-29. При інфляції(офіційній) 10-12% відхилення курсу від паритетного не перевищить 1,35 і кризи скоріш за все не станеться. А ось дальше вже невідомо... to be continued...