Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

Умовно кажучи, це ринковий курс, який був би, якби не було періодів його штучного стримування і відповідно різких девальвацій потім.
А інфляція залежить від фактичного. По суті ваш паритетний курс є функцією реального курсу.
Зрозумів, ви просто підганяєте якийсь рік, в даному разі 1996, щоб отримати бажане середньогеометричне.
Ключовий фактор не наявність валюти, а динаміка попиту й пропозиції на неї. Накопичені дисбаланси внаслідок штучного стримування курсу призводять до різкої девальвації, а з нею приходять і панічні настрої, і спекулятивний попит на валюту, що врешті решт підштовхує девальвацію до ще більшого рівня. Умовно кажучи, якби в 2004-2008 курс був більш вільний, і зростав поступово, в 2009 курс був би нижчий 8.
Ще яскравіше ситуація склалася в 2014-2015: накопичені дисбаланси в економіці, падіння ринків основних товарів експорту, окупація, бойові дії, вивід капіталів людьми, що були наближені до януковича, панічні настрої - все наклалося і ми отримали просто скажений стрибок курсу. Цей стрибок викликав значну інфляцію, а вона спричинила, що і ваш розрахунковий паритетний підвищився.
Так, воно справді зі стелі, суто "я так думаю".
Ну і ще одне питання. Якщо, на вашу думку, курс має наближатися до вашого паритетного - чому ми спостерігаємо ревлаьвацію гривні (загалом з кінця серпня 2018)? При цьому це не результат валютних інтервенцій НБУ, ЗВР на це не витрачаються, а навпаки, НБУ викуповує валюту з ринку.