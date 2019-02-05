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Прем‘єр спрогнозував,
коли в Україні може...

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:34

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:І що це таке - "рівноважний курс"?

Умовно кажучи, це ринковий курс, який був би, якби не було періодів його штучного стримування і відповідно різких девальвацій потім.
  andrijk777 написав:Відверто кажучи не зрозумів.
Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного!!!
Паритетний курс залежить тільки від інфляції.

А інфляція залежить від фактичного. По суті ваш паритетний курс є функцією реального курсу.
  andrijk777 написав:Ви не зрозуміли. Я не спираюсь на факт що в 1996 році курс був паритетний!!
Я просто коригую паритетним курсом 1996 року для зручності.
Я можу коригувати будь-яким роком, навіть 2013. Від цього нічого не зміниться.

Зрозумів, ви просто підганяєте якийсь рік, в даному разі 1996, щоб отримати бажане середньогеометричне.
  andrijk777 написав:Тому твердження що фактичний курс має "пробити" паритетний зовсім не логічний.
Ключовий фактор - наявність валюти в країні. В 2008 валюти було багато(порівняно з 1998 і 2014), тому фактичний курс і не пробив паритетний.

Ключовий фактор не наявність валюти, а динаміка попиту й пропозиції на неї. Накопичені дисбаланси внаслідок штучного стримування курсу призводять до різкої девальвації, а з нею приходять і панічні настрої, і спекулятивний попит на валюту, що врешті решт підштовхує девальвацію до ще більшого рівня. Умовно кажучи, якби в 2004-2008 курс був більш вільний, і зростав поступово, в 2009 курс був би нижчий 8.
Ще яскравіше ситуація склалася в 2014-2015: накопичені дисбаланси в економіці, падіння ринків основних товарів експорту, окупація, бойові дії, вивід капіталів людьми, що були наближені до януковича, панічні настрої - все наклалося і ми отримали просто скажений стрибок курсу. Цей стрибок викликав значну інфляцію, а вона спричинила, що і ваш розрахунковий паритетний підвищився.
  andrijk777 написав:А цифра 12 взята зі стелі.

Так, воно справді зі стелі, суто "я так думаю".

Ну і ще одне питання. Якщо, на вашу думку, курс має наближатися до вашого паритетного - чому ми спостерігаємо ревлаьвацію гривні (загалом з кінця серпня 2018)? При цьому це не результат валютних інтервенцій НБУ, ЗВР на це не витрачаються, а навпаки, НБУ викуповує валюту з ринку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:26

Я дещо змінив свій попередні комент.
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:І що це таке - "рівноважний курс"?

Умовно кажучи, це ринковий курс, який був би, якби не було періодів його штучного стримування і відповідно різких девальвацій потім.

На жаль в реальності обчислити такий курс НЕМОЖЛИВО!
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного!!!
Паритетний курс залежить тільки від інфляції.

А інфляція залежить від фактичного. По суті ваш паритетний курс є функцією реального курсу.

А інфляція залежить від фактичного.- це твердження не вірне. Приклад Росії в моєму попередньому коменті.
Я не впевнений, але бачу тут причину що наш народ дуже полохливий і внутрішньо переводить усі розрахунки в доляри. В Росії народ не так зав"язаний на долар, менш полохливий і більше довіряє рублю(державі).
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Тому твердження що фактичний курс має "пробити" паритетний зовсім не логічний.
Ключовий фактор - наявність валюти в країні. В 2008 валюти було багато(порівняно з 1998 і 2014), тому фактичний курс і не пробив паритетний.

Ключовий фактор не наявність валюти, а динаміка попиту й пропозиції на неї. Накопичені дисбаланси внаслідок штучного стримування курсу призводять до різкої девальвації, а з нею приходять і панічні настрої, і спекулятивний попит на валюту, що врешті решт підштовхує девальвацію до ще більшого рівня. Умовно кажучи, якби в 2004-2008 курс був більш вільний, і зростав поступово, в 2009 курс був би нижчий 8.
Ще яскравіше ситуація склалася в 2014-2015: накопичені дисбаланси в економіці, падіння ринків основних товарів експорту, окупація, бойові дії, вивід капіталів людьми, що були наближені до януковича, панічні настрої - все наклалося і ми отримали просто скажений стрибок курсу. Цей стрибок викликав значну інфляцію, а вона спричинила, що і ваш розрахунковий паритетний підвищився.

динаміка попиту й пропозиції - прекрасно!
Наприклад, Україна позичає 100 мільярдів доларів. Як зміниться курс? Звичайно гривня зміцніє, фактичний курс зменшиться. Зате паритетний курс(мій) зросте, тому що інфляція тільки зростає. Динаміка попиту і пропозиції працює прекрасно, але курси(фактичний і паритетний) розійшлися в різні сторони!!!
А коли вони зійдуться?? Коли будуть накопичені дисбаланси в економіці :) :) :) . Дуже смішно. Вони зійдуться коли Україна буде віддавати ці 100 мільярдів.
Ось і весь фокус. Ось коли буде віддавати, тоді і з"являться ці дисбаланси, а не навпаки!!!
Все дуже просто, не треба тут нічого ускладнювати.
  Faceless написав:Ну і ще одне питання. Якщо, на вашу думку, курс має наближатися до вашого паритетного - чому ми спостерігаємо ревлаьвацію гривні (загалом з кінця серпня 2018)? При цьому це не результат валютних інтервенцій НБУ, ЗВР на це не витрачаються, а навпаки, НБУ викуповує валюту з ринку.

Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 20 лют, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:53

  Faceless написав:Ну і ще одне питання. Якщо, на вашу думку, курс має наближатися до вашого паритетного - чому ми спостерігаємо ревлаьвацію гривні (загалом з кінця серпня 2018)? При цьому це не результат валютних інтервенцій НБУ, ЗВР на це не витрачаються, а навпаки, НБУ викуповує валюту з ринку.

Ви мислите як трейдер, який хоче спрогнозувати курс на місяць, квартал, рік.
А мислю десятиліттями! Я не трейдер!!
Тому ми і розходимось в деяких питаннях.
Для мене якісь там інтервенції НБУ(сотня мільйонів) це капля в морі, якою можна знехтувати.
Мій аналіз не може бути використаний для короткострокового планування курсу(менше року). Тому що для мене інфляція є фундаментальним чинником. Але вона повільна, вона мов вода, яка точить камінь, повільно зате впевнено.
Я можу зробити тільки такий висновок: так як курс на сьогодні є майже паритетним, то у гривні є запас міцності ще як мінімум на 2-3 роки.
andrijk777
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