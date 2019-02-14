Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

Додано: Сер 20 лют, 2019 16:33

andrijk777 написав: А інфляція залежить від фактичного.- це твердження не вірне. Приклад Росії в моєму попередньому коменті. А інфляція залежить від фактичного.- це твердження не вірне. Приклад Росії в моєму попередньому коменті.

andrijk777 написав: Я не впевнений, але бачу тут причину що наш народ дуже полохливий і внутрішньо переводить усі розрахунки в доляри. В Росії народ не так зав"язаний на долар, менш полохливий і більше довіряє рублю(державі). Я не впевнений, але бачу тут причину що наш народ дуже полохливий і внутрішньо переводить усі розрахунки в доляри. В Росії народ не так зав"язаний на долар, менш полохливий і більше довіряє рублю(державі).

andrijk777 написав: А коли вони зійдуться?? Коли будуть накопичені дисбаланси в економіці . Дуже смішно. Вони зійдуться коли Україна буде віддавати ці 100 мільярдів.

Ось і весь фокус. Ось коли буде віддавати, тоді і з"являться ці дисбаланси, а не навпаки!!!

Все дуже просто, не треба тут нічого ускладнювати. А коли вони зійдуться?? Коли будуть накопичені дисбаланси в економіці . Дуже смішно. Вони зійдуться коли Україна буде віддавати ці 100 мільярдів.Ось і весь фокус. Ось коли буде віддавати, тоді і з"являться ці дисбаланси, а не навпаки!!!Все дуже просто, не треба тут нічого ускладнювати.

andrijk777 написав: Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного. Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного.

andrijk777 написав: Ви мислите як трейдер, який хоче спрогнозувати курс на місяць, квартал, рік.

А мислю десятиліттями! Я не трейдер!!

Тому ми і розходимось в деяких питаннях.

Для мене якісь там інтервенції НБУ(сотня мільйонів) це капля в морі, якою можна знехтувати.

Мій аналіз не може бути використаний для короткострокового планування курсу(менше року). Тому що для мене інфляція є фундаментальним чинником. Але вона повільна, вона мов вода, яка точить камінь, повільно зате впевнено.

Я можу зробити тільки такий висновок: так як курс на сьогодні є майже паритетним, то у гривні є запас міцності ще як мінімум на 2-3 роки. Ви мислите як трейдер, який хоче спрогнозувати курс на місяць, квартал, рік.А мислю десятиліттями! Я не трейдер!!Тому ми і розходимось в деяких питаннях.Для мене якісь там інтервенції НБУ(сотня мільйонів) це капля в морі, якою можна знехтувати.Мій аналіз не може бути використаний для короткострокового планування курсу(менше року). Тому що для мене інфляція є фундаментальним чинником. Але вона повільна, вона мов вода, яка точить камінь, повільно зате впевнено.Я можу зробити тільки такий висновок: так як курс на сьогодні є майже паритетним, то у гривні є запас міцності ще як мінімум на 2-3 роки.

Категорично не погоджуюсь. Зміна курсу безпосередньо впливає на вартість імпорту у національній валюті. Зростання курсу доляра у будь-якому разі викличе здорожчання імпортних товарів у гривні, і здорожчання товарів, в собівартості яких є імпортні складові (а це фактично всі).У вашому прикладі з Росією цьому немає протиріччя. Чого ви вирішили, что інфляція має дорівнювати темпам зростанню курсу? Ні, звичайно, просто чим більша частка імпорту - тим більший вплив курсу на інфляцію.Є таке. В РФ народ надресирували сидіти в рублі, і навіть бачачи зростання курсу долара, пересічний росіянин навіть не намагається врятувати заощадження від знецінення. В нас доларизація вище, довіра до гривні невисока.Надто прямолінійно мислите. Та й можете порівняти з історичними даними - девальваційні стрибки не зумовлені суто великими виплатами боргу. Та й власне виплати є досить рівномірними, і додаткові запозичення теж.Крім того, у нашому випадку - не було значних зовнішніх запозичень, котрі могли б спричинити ревальвацію. То ж ваш приклад не відповідає дійсності.Вище я навів, що ваша впевненість про незалежність інфляції від фактичного курсу хибне, а відновідно хибне і це ваше уявлення.Я не просив робити прогнози. Питання було - чому протягом більш як півроку фактичний курс і ваш парітетний рухаються різнонаправлено? Це можна пояснити для 2004-2008, для 2009-2013, але чому зараз? Чи може все трохи не так, як у вашій моделі? Я не намагаюся спростувати роль інфляції як девальваційного чинника. Я лиш вказую на те, що між ними сильний зворотній зв"язок, що значно викривлює ваші результуючі значення паритетного курсу, при тому, що загальна тенденція звісно залишається.