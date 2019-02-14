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Прем‘єр спрогнозував,
коли в Україні може...

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:34

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:І що це таке - "рівноважний курс"?

Умовно кажучи, це ринковий курс, який був би, якби не було періодів його штучного стримування і відповідно різких девальвацій потім.
  andrijk777 написав:Відверто кажучи не зрозумів.
Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного!!!
Паритетний курс залежить тільки від інфляції.

А інфляція залежить від фактичного. По суті ваш паритетний курс є функцією реального курсу.
  andrijk777 написав:Ви не зрозуміли. Я не спираюсь на факт що в 1996 році курс був паритетний!!
Я просто коригую паритетним курсом 1996 року для зручності.
Я можу коригувати будь-яким роком, навіть 2013. Від цього нічого не зміниться.

Зрозумів, ви просто підганяєте якийсь рік, в даному разі 1996, щоб отримати бажане середньогеометричне.
  andrijk777 написав:Тому твердження що фактичний курс має "пробити" паритетний зовсім не логічний.
Ключовий фактор - наявність валюти в країні. В 2008 валюти було багато(порівняно з 1998 і 2014), тому фактичний курс і не пробив паритетний.

Ключовий фактор не наявність валюти, а динаміка попиту й пропозиції на неї. Накопичені дисбаланси внаслідок штучного стримування курсу призводять до різкої девальвації, а з нею приходять і панічні настрої, і спекулятивний попит на валюту, що врешті решт підштовхує девальвацію до ще більшого рівня. Умовно кажучи, якби в 2004-2008 курс був більш вільний, і зростав поступово, в 2009 курс був би нижчий 8.
Ще яскравіше ситуація склалася в 2014-2015: накопичені дисбаланси в економіці, падіння ринків основних товарів експорту, окупація, бойові дії, вивід капіталів людьми, що були наближені до януковича, панічні настрої - все наклалося і ми отримали просто скажений стрибок курсу. Цей стрибок викликав значну інфляцію, а вона спричинила, що і ваш розрахунковий паритетний підвищився.
  andrijk777 написав:А цифра 12 взята зі стелі.

Так, воно справді зі стелі, суто "я так думаю".

Ну і ще одне питання. Якщо, на вашу думку, курс має наближатися до вашого паритетного - чому ми спостерігаємо ревлаьвацію гривні (загалом з кінця серпня 2018)? При цьому це не результат валютних інтервенцій НБУ, ЗВР на це не витрачаються, а навпаки, НБУ викуповує валюту з ринку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:26

Я дещо змінив свій попередні комент.
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:І що це таке - "рівноважний курс"?

Умовно кажучи, це ринковий курс, який був би, якби не було періодів його штучного стримування і відповідно різких девальвацій потім.

На жаль в реальності обчислити такий курс НЕМОЖЛИВО!
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного!!!
Паритетний курс залежить тільки від інфляції.

А інфляція залежить від фактичного. По суті ваш паритетний курс є функцією реального курсу.

А інфляція залежить від фактичного.- це твердження не вірне. Приклад Росії в моєму попередньому коменті.
Я не впевнений, але бачу тут причину що наш народ дуже полохливий і внутрішньо переводить усі розрахунки в доляри. В Росії народ не так зав"язаний на долар, менш полохливий і більше довіряє рублю(державі).
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Тому твердження що фактичний курс має "пробити" паритетний зовсім не логічний.
Ключовий фактор - наявність валюти в країні. В 2008 валюти було багато(порівняно з 1998 і 2014), тому фактичний курс і не пробив паритетний.

Ключовий фактор не наявність валюти, а динаміка попиту й пропозиції на неї. Накопичені дисбаланси внаслідок штучного стримування курсу призводять до різкої девальвації, а з нею приходять і панічні настрої, і спекулятивний попит на валюту, що врешті решт підштовхує девальвацію до ще більшого рівня. Умовно кажучи, якби в 2004-2008 курс був більш вільний, і зростав поступово, в 2009 курс був би нижчий 8.
Ще яскравіше ситуація склалася в 2014-2015: накопичені дисбаланси в економіці, падіння ринків основних товарів експорту, окупація, бойові дії, вивід капіталів людьми, що були наближені до януковича, панічні настрої - все наклалося і ми отримали просто скажений стрибок курсу. Цей стрибок викликав значну інфляцію, а вона спричинила, що і ваш розрахунковий паритетний підвищився.

динаміка попиту й пропозиції - прекрасно!
Наприклад, Україна позичає 100 мільярдів доларів. Як зміниться курс? Звичайно гривня зміцніє, фактичний курс зменшиться. Зате паритетний курс(мій) зросте, тому що інфляція тільки зростає. Динаміка попиту і пропозиції працює прекрасно, але курси(фактичний і паритетний) розійшлися в різні сторони!!!
А коли вони зійдуться?? Коли будуть накопичені дисбаланси в економіці :) :) :) . Дуже смішно. Вони зійдуться коли Україна буде віддавати ці 100 мільярдів.
Ось і весь фокус. Ось коли буде віддавати, тоді і з"являться ці дисбаланси, а не навпаки!!!
Все дуже просто, не треба тут нічого ускладнювати.
  Faceless написав:Ну і ще одне питання. Якщо, на вашу думку, курс має наближатися до вашого паритетного - чому ми спостерігаємо ревлаьвацію гривні (загалом з кінця серпня 2018)? При цьому це не результат валютних інтервенцій НБУ, ЗВР на це не витрачаються, а навпаки, НБУ викуповує валюту з ринку.

Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 20 лют, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:53

  Faceless написав:Ну і ще одне питання. Якщо, на вашу думку, курс має наближатися до вашого паритетного - чому ми спостерігаємо ревлаьвацію гривні (загалом з кінця серпня 2018)? При цьому це не результат валютних інтервенцій НБУ, ЗВР на це не витрачаються, а навпаки, НБУ викуповує валюту з ринку.

Ви мислите як трейдер, який хоче спрогнозувати курс на місяць, квартал, рік.
А мислю десятиліттями! Я не трейдер!!
Тому ми і розходимось в деяких питаннях.
Для мене якісь там інтервенції НБУ(сотня мільйонів) це капля в морі, якою можна знехтувати.
Мій аналіз не може бути використаний для короткострокового планування курсу(менше року). Тому що для мене інфляція є фундаментальним чинником. Але вона повільна, вона мов вода, яка точить камінь, повільно зате впевнено.
Я можу зробити тільки такий висновок: так як курс на сьогодні є майже паритетним, то у гривні є запас міцності ще як мінімум на 2-3 роки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:33

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:А інфляція залежить від фактичного.- це твердження не вірне. Приклад Росії в моєму попередньому коменті.

Категорично не погоджуюсь. Зміна курсу безпосередньо впливає на вартість імпорту у національній валюті. Зростання курсу доляра у будь-якому разі викличе здорожчання імпортних товарів у гривні, і здорожчання товарів, в собівартості яких є імпортні складові (а це фактично всі).
У вашому прикладі з Росією цьому немає протиріччя. Чого ви вирішили, что інфляція має дорівнювати темпам зростанню курсу? Ні, звичайно, просто чим більша частка імпорту - тим більший вплив курсу на інфляцію.
  andrijk777 написав:Я не впевнений, але бачу тут причину що наш народ дуже полохливий і внутрішньо переводить усі розрахунки в доляри. В Росії народ не так зав"язаний на долар, менш полохливий і більше довіряє рублю(державі).

Є таке. В РФ народ надресирували сидіти в рублі, і навіть бачачи зростання курсу долара, пересічний росіянин навіть не намагається врятувати заощадження від знецінення. В нас доларизація вище, довіра до гривні невисока.
  andrijk777 написав:А коли вони зійдуться?? Коли будуть накопичені дисбаланси в економіці . Дуже смішно. Вони зійдуться коли Україна буде віддавати ці 100 мільярдів.
Ось і весь фокус. Ось коли буде віддавати, тоді і з"являться ці дисбаланси, а не навпаки!!!
Все дуже просто, не треба тут нічого ускладнювати.

Надто прямолінійно мислите. Та й можете порівняти з історичними даними - девальваційні стрибки не зумовлені суто великими виплатами боргу. Та й власне виплати є досить рівномірними, і додаткові запозичення теж.
Крім того, у нашому випадку - не було значних зовнішніх запозичень, котрі могли б спричинити ревальвацію. То ж ваш приклад не відповідає дійсності.
  andrijk777 написав:Паритетний курс абсолютно не залежить від фактичного.

Вище я навів, що ваша впевненість про незалежність інфляції від фактичного курсу хибне, а відновідно хибне і це ваше уявлення.
  andrijk777 написав:Ви мислите як трейдер, який хоче спрогнозувати курс на місяць, квартал, рік.
А мислю десятиліттями! Я не трейдер!!
Тому ми і розходимось в деяких питаннях.
Для мене якісь там інтервенції НБУ(сотня мільйонів) це капля в морі, якою можна знехтувати.
Мій аналіз не може бути використаний для короткострокового планування курсу(менше року). Тому що для мене інфляція є фундаментальним чинником. Але вона повільна, вона мов вода, яка точить камінь, повільно зате впевнено.
Я можу зробити тільки такий висновок: так як курс на сьогодні є майже паритетним, то у гривні є запас міцності ще як мінімум на 2-3 роки.

Я не просив робити прогнози. Питання було - чому протягом більш як півроку фактичний курс і ваш парітетний рухаються різнонаправлено? Це можна пояснити для 2004-2008, для 2009-2013, але чому зараз? Чи може все трохи не так, як у вашій моделі? Я не намагаюся спростувати роль інфляції як девальваційного чинника. Я лиш вказую на те, що між ними сильний зворотній зв"язок, що значно викривлює ваші результуючі значення паритетного курсу, при тому, що загальна тенденція звісно залишається.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:46

  Faceless написав:У вашому прикладі з Росією цьому немає протиріччя. Чого ви вирішили, что інфляція має дорівнювати темпам зростанню курсу? Ні, звичайно, просто чим більша частка імпорту - тим більший вплив курсу на інфляцію.

З таким формулювання я погоджуюсь, звичайно.
Тут ключове питання: а чому зростає фактичний курс??
Адже ні людям, на владі не вигідне це зростання.
Відповідь здається очевидною - "дисбаланси" і т.д. Але ось в 2013 "дисбалансів" не було, все було ок, а в 2014 ні з того ні з сього купа "дисбалансів"...
Отже, щось накопичується... а накопичується інфляція. Це моя логіка.
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:А коли вони зійдуться?? Коли будуть накопичені дисбаланси в економіці . Дуже смішно. Вони зійдуться коли Україна буде віддавати ці 100 мільярдів.
Ось і весь фокус. Ось коли буде віддавати, тоді і з"являться ці дисбаланси, а не навпаки!!!
Все дуже просто, не треба тут нічого ускладнювати.

Надто прямолінійно мислите. Та й можете порівняти з історичними даними - девальваційні стрибки не зумовлені суто великими виплатами боргу. Та й власне виплати є досить рівномірними, і додаткові запозичення теж.
Крім того, у нашому випадку - не було значних зовнішніх запозичень, котрі могли б спричинити ревальвацію. То ж ваш приклад не відповідає дійсності.

Рівномірність запозичень і погашень нічого не змінює. Ну розбийте ці 100 мільярдів на 10 років. Це нічого не змінить.
не було значних зовнішніх запозичень - ви що смієтесь. І Ющ, і Яник позичали купу грошей, крім того багато напозичали і приватні компанії/банки/люди, що також в значній мірі сприяло надлишку валюти на ринку.
  Faceless написав:Питання було - чому протягом більш як півроку фактичний курс і ваш парітетний рухаються різнонаправлено?

Я вже відповідав на це питання:
Тому що протягом більш як пів року на рину є достатньо(фактично забагато) валюти.
Тому фактичний курс рухається неправильному напрямку. Це яскраво демонструє мій приклад: коли ви берете кредит фактичний курс починає рухатись неправильно. Але паритетному курсу на це фіолетово. Фактичний курс дожене і пережене паритетний, коли цей кредит потрібно буде віддавати.
В моєму прикладі не обов"язково має бути кредит. Припустимо хтось подарував нам 100 мільярдів. Фактичний курс також піде вниз. Паритетний - вверх. А вирівнювання з паритетним наступить коли ми потратимо усі 100 мільярдів і потрібно буде жити на свої.
Таке питання: припустимо завтра криза і паніка. НБУ хватить цієї викупленої валюти щоб погасити паніку і втримати курс?? Для мене очевидно, що ні. Маємо досвід.
Тому висновок: НБУ викупляє недостатньо валюти. Він повинен її викупляти стільки, щоб курс зрівнявся з паритетним.
Але добре що хоч щось викупляє. :)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:33

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:Тут ключове питання: а чому зростає фактичний курс??
Адже ні людям, на владі не вигідне це зростання.
Відповідь здається очевидною - "дисбаланси" і т.д. Але ось в 2013 "дисбалансів" не було, все було ок, а в 2014 ні з того ні з сього купа "дисбалансів"...
Отже, щось накопичується... а накопичується інфляція. Це моя логіка.

Девальвація відбувається, коли різко падає експорт, як в 2008-2009 і 2014-2015 роках. Тоді паніка, нерези і рези виводять валюту, курс скаче. Чим швидше експорт повернетаеться до докризових значень, тим менше стрибок курса.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:26

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Тут ключове питання: а чому зростає фактичний курс??
Адже ні людям, на владі не вигідне це зростання.
Відповідь здається очевидною - "дисбаланси" і т.д. Але ось в 2013 "дисбалансів" не було, все було ок, а в 2014 ні з того ні з сього купа "дисбалансів"...
Отже, щось накопичується... а накопичується інфляція. Це моя логіка.

Девальвація відбувається, коли різко падає експорт, як в 2008-2009 і 2014-2015 роках. Тоді паніка, нерези і рези виводять валюту, курс скаче. Чим швидше експорт повернетаеться до докризових значень, тим менше стрибок курса.

Чому ми говоримо про кризу, про кризу і тільки про кризу?
Ще раз: в 2013 все було супер-пупер, а в 2014 бабах і криза??
Тобто, якби в 2014 різкого падіння експорту не було б, то курс сьогодні був би 8?
І в 1998-1999 роках не було різкого падіння експорту.
Дві кризи надто мало, щоб робити загальні висновки. І різке падіння експорту - може це наслідок чогось?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:48

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:Тут ключове питання: а чому зростає фактичний курс??
Адже ні людям, на владі не вигідне це зростання.
Відповідь здається очевидною - "дисбаланси" і т.д. Але ось в 2013 "дисбалансів" не було, все було ок, а в 2014 ні з того ні з сього купа "дисбалансів"...
Отже, щось накопичується... а накопичується інфляція. Це моя логіка.

Дисбаланси звісно були і в 2013, і в 2012...
Так, в першу чергу це накопичена інфляція.
Але саме в тому й біда, що фактичний курс стрибає ще й під впливом короткотерінових факторів, і після довгого стримування - стрибає суттєво більше за накопичену інфляцію.
  andrijk777 написав:не було значних зовнішніх запозичень - ви що смієтесь. І Ющ, і Яник позичали купу грошей

Я про період останніх кількох років
  andrijk777 написав:Тому що протягом більш як пів року на рину є достатньо(фактично забагато) валюти.
Тому фактичний курс рухається неправильному напрямку.

Так звідки та валюта? Великих кредитів не було. Надходження від експорту - не створюють ситуації дефіциту валюти потім, щоби викликати девальвацію. Як і надходження від заробітчан.
  andrijk777 написав:Таке питання: припустимо завтра криза і паніка. НБУ хватить цієї викупленої валюти щоб погасити паніку і втримати курс??

Паніка то взагалі річ непрогнозована. Але НБУ поки вистачає отієї викупленої валюти на поточні погашення боргів. А це важливо
  andrijk777 написав:Ще раз: в 2013 все було супер-пупер, а в 2014 бабах і криза??
Тобто, якби в 2014 різкого падіння експорту не було б, то курс сьогодні був би 8?

В 2014 наклалося кілька факторів - і відтік капіталу після втечі яника, і падіння цін на світових ринках на наші екпортні товари, і окупація і військові дії, і накопичені дисбаланси. Саме тому аж так репнуло.
  andrijk777 написав:І різке падіння експорту - може це наслідок чогось?

В першу чергу падіння цін на світових ринках
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:50

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:Чому ми говоримо про кризу, про кризу і тільки про кризу?
Ще раз: в 2013 все було супер-пупер, а в 2014 бабах і криза??
Тобто, якби в 2014 різкого падіння експорту не було б, то курс сьогодні був би 8?
І в 1998-1999 роках не було різкого падіння експорту.

В 1997-99 експорт 15,2-13,7-11,7 млрд доларів. Якби не було падіння експорту в 2013-2016 роках з 73,2 до 35,1, то не було б і такої девальвації, за умови зрооблених реформ.
  andrijk777 написав:Дві кризи надто мало, щоб робити загальні висновки. І різке падіння експорту - може це наслідок чогось?

Три кризи, наслідок коливань цін на нашу експортну сировину.
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