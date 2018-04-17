Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

Порахував для Росії
Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного
4,58 ₽ 4,64 ₽ 0,99 - 1995р.
5,43 ₽ 5,56 ₽ 0,98
5,96 ₽ 5,96 ₽ 1,00 - 1997р
10,85 ₽ 20,65 ₽ 0,53 - 1998р.
14,50 ₽ 27,00 ₽ 0,54
16,93 ₽ 28,16 ₽ 0,60
19,92 ₽ 30,14 ₽ 0,66
22,50 ₽ 31,78 ₽ 0,71
24,87 ₽ 29,45 ₽ 0,84
27,06 ₽ 27,75 ₽ 0,98
29,18 ₽ 28,78 ₽ 1,01
31,20 ₽ 26,33 ₽ 1,18
33,71 ₽ 24,55 ₽ 1,37
38,36 ₽ 29,38 ₽ 1,31
40,86 ₽ 30,24 ₽ 1,35
44,04 ₽ 30,48 ₽ 1,45
45,65 ₽ 32,20 ₽ 1,42
48,09 ₽ 30,37 ₽ 1,58
50,73 ₽ 32,73 ₽ 1,55 - 2013р.
56,37 ₽ 56,26 ₽ 1,00 - 2014р.
63,53 ₽ 72,88 ₽ 0,87
65,98 ₽ 60,66 ₽ 1,09
66,64 ₽ 57,60 ₽ 1,16
68,58 ₽ 69,47 ₽ 0,99 - 2018р.
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В розрахунки ввійшов ще 1996 рік.(в Україні не ввійшов). 1995 не ввійшов бо там була захмарна інфляція.
Коефіцієнт коригування інфляції(брехливість інфляції) - 0,613% (в України - 2,47%).
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Висновки:
1. Дефолт стався коли курс був рівний паритетному!! Пояснити це можна тільки різким падінням ціни на нафту. І виходить(враховуючи кризу 2014), що залежність Росії від нафти є тотальною.
2. З 1998 по 2014 все зрозуміло. Курс стабільний. Паритетний курс росте. В 1998 - недооцінений в 2 рази, в 2013 - переоцінений на 55%.
3. Після кризи 2014 курс став точно рівний паритетному. Може путінські економісти користувались моїми методами
4. В останні 4 роки курс рубля постійно скаче, але скаже "біля паритетного".