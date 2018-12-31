Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Порахував для Росії Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного 4,58 ₽ 4,64 ₽ 0,99 - 1995р. 5,43 ₽ 5,56 ₽ 0,98 5,96 ₽ 5,96 ₽ 1,00 - 1997р 10,85 ₽ 20,65 ₽ 0,53 - 1998р. 14,50 ₽ 27,00 ₽ 0,54 16,93 ₽ 28,16 ₽ 0,60 19,92 ₽ 30,14 ₽ 0,66 22,50 ₽ 31,78 ₽ 0,71 24,87 ₽ 29,45 ₽ 0,84 27,06 ₽ 27,75 ₽ 0,98 29,18 ₽ 28,78 ₽ 1,01 31,20 ₽ 26,33 ₽ 1,18 33,71 ₽ 24,55 ₽ 1,37 38,36 ₽ 29,38 ₽ 1,31 40,86 ₽ 30,24 ₽ 1,35 44,04 ₽ 30,48 ₽ 1,45 45,65 ₽ 32,20 ₽ 1,42 48,09 ₽ 30,37 ₽ 1,58 50,73 ₽ 32,73 ₽ 1,55 - 2013р. 56,37 ₽ 56,26 ₽ 1,00 - 2014р. 63,53 ₽ 72,88 ₽ 0,87 65,98 ₽ 60,66 ₽ 1,09 66,64 ₽ 57,60 ₽ 1,16 68,58 ₽ 69,47 ₽ 0,99 - 2018р. ---------------------------- В розрахунки ввійшов ще 1996 рік.(в Україні не ввійшов). 1995 не ввійшов бо там була захмарна інфляція. Коефіцієнт коригування інфляції(брехливість інфляції) - 0,613% (в України - 2,47%). ---------------------------- Висновки: 1. Дефолт стався коли курс був рівний паритетному!! Пояснити це можна тільки різким падінням ціни на нафту. І виходить(враховуючи кризу 2014), що залежність Росії від нафти є тотальною. 2. З 1998 по 2014 все зрозуміло. Курс стабільний. Паритетний курс росте. В 1998 - недооцінений в 2 рази, в 2013 - переоцінений на 55%. 3. Після кризи 2014 курс став точно рівний паритетному. Може путінські економісти користувались моїми методами 4. В останні 4 роки курс рубля постійно скаче, але скаже "біля паритетного".
andrijk777 написав:Дискутувати можна довго, але мені потрібно обчислити паритетний курс математичними(економічними) методами, а не філосовськими. Там більше ні я, ні ви не можете передбачити падіння нашого експорту(хоча я і не вважаю це головною причиною криз).
Можу вам ще раз подякувати за виконану цікаву роботу. Я всього лиш хотів вказати на певні недоліки розразунку у вигляді зв"язку між фактичним курсом і інфляцією, за якою ви обраховуєте паритет. Ваші оргументи я почув, що хотів сказати вже висловив
lapay Жодних проблем з Польщею немає. Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного 2,20 zł 2,47 zł 0,89 - 1995р. 2,54 zł 2,88 zł 0,88 2,87 zł 3,52 zł 0,81 3,15 zł 3,50 zł 0,90 3,28 zł 4,15 zł 0,79 3,48 zł 4,14 zł 0,84 3,61 zł 3,99 zł 0,90 3,58 zł 3,84 zł 0,93 3,53 zł 3,74 zł 0,94 3,53 zł 2,99 zł 1,18 - 2004р. 3,48 zł 3,26 zł 1,07 3,41 zł 2,91 zł 1,17 3,35 zł 2,44 zł 1,38 - 2007р. 3,48 zł 2,96 zł 1,18 3,50 zł 2,85 zł 1,23 3,54 zł 2,96 zł 1,19 3,57 zł 3,42 zł 1,05 3,63 zł 3,10 zł 1,17 3,61 zł 3,01 zł 1,20 3,57 zł 3,51 zł 1,02 3,50 zł 3,90 zł 0,90 3,39 zł 4,18 zł 0,81 3,38 zł 3,48 zł 0,97 3,35 zł 3,76 zł 0,89 - 2018р. ----------------------------- Коефіцієнт коригування інфляції = -0,274%, це означає що американська інфляція бреше(занижена) у порівнянні з польською Насправді ця цифра мізерна і дає всього 6,5% за 23 роки. Також може бути деяка похибка даних, у мене дані по інфляцію з точністю до десятих. По Україні і Росії точність до сотих. ----------------------------- Пояснення: Як бачимо останні 6 років паритетний курс падає. Це пояснюється дуже просто - інфляція злотого менша ніж інфляція долара. Висновки: На 31.12.2018 польський злотий недооцінений на 11%.
andrijk777 А чого у Вас в 2014-2015 роках так впав паритетний курс - через те, що долар до євро зріс? Так злотий просто коливався, навколо середнього курсу євро, останні 20 років, бо це європейська країна. Я просто сумніваюсь, у Вашій методиці, бо вона не має економічного сенсу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Faceless написав:Але саме в тому й біда, що фактичний курс стрибає ще й під впливом короткотерінових факторів, і після довгого стримування - стрибає суттєво більше за накопичену інфляцію.
Я теж так думав!!! Але ці розрахунки і логічне мислення переконали мене що це не так. Це справедливо тільки коли є паніка і недовіра населення. Що є звичним для України. Якщо цих факторів немає(паніки і недовіри) стрибки можуть бути будь-які(наприклад Польща). Та й початись криза може будь-коли, не потрібна накопичена інфляція(а-ля Росія 1998 рік)
lapay написав: Так злотий просто коливався, навколо середнього курсу євро, останні 20 років, бо це європейська країна. Я просто сумніваюсь, у Вашій методиці, бо вона не має економічного сенсу.
Вибачте, але це рівень 11-класника. Звичайно що він коливається навколо євро, тому що інфляція злотого і євро близька. Тому інформація по Польщі не цікава. А сумніви це добре, сумніватись потрібно завжди.
andrijk777 написав:Вибачте, але це рівень 11-класника. Звичайно що він коливається навколо євро, тому що інфляція злотого і євро близька. Тому інформація по Польщі не цікава. А сумніви це добре, сумніватись потрібно завжди.