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Прем‘єр спрогнозував,
коли в Україні може...

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:21

Порахував для Росії
Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного
4,58 ₽ 4,64 ₽ 0,99 - 1995р.
5,43 ₽ 5,56 ₽ 0,98
5,96 ₽ 5,96 ₽ 1,00 - 1997р
10,85 ₽ 20,65 ₽ 0,53 - 1998р.
14,50 ₽ 27,00 ₽ 0,54
16,93 ₽ 28,16 ₽ 0,60
19,92 ₽ 30,14 ₽ 0,66
22,50 ₽ 31,78 ₽ 0,71
24,87 ₽ 29,45 ₽ 0,84
27,06 ₽ 27,75 ₽ 0,98
29,18 ₽ 28,78 ₽ 1,01
31,20 ₽ 26,33 ₽ 1,18
33,71 ₽ 24,55 ₽ 1,37
38,36 ₽ 29,38 ₽ 1,31
40,86 ₽ 30,24 ₽ 1,35
44,04 ₽ 30,48 ₽ 1,45
45,65 ₽ 32,20 ₽ 1,42
48,09 ₽ 30,37 ₽ 1,58
50,73 ₽ 32,73 ₽ 1,55 - 2013р.
56,37 ₽ 56,26 ₽ 1,00 - 2014р.
63,53 ₽ 72,88 ₽ 0,87
65,98 ₽ 60,66 ₽ 1,09
66,64 ₽ 57,60 ₽ 1,16
68,58 ₽ 69,47 ₽ 0,99 - 2018р.
----------------------------
В розрахунки ввійшов ще 1996 рік.(в Україні не ввійшов). 1995 не ввійшов бо там була захмарна інфляція.
Коефіцієнт коригування інфляції(брехливість інфляції) - 0,613% (в України - 2,47%).
----------------------------
Висновки:
1. Дефолт стався коли курс був рівний паритетному!! Пояснити це можна тільки різким падінням ціни на нафту. І виходить(враховуючи кризу 2014), що залежність Росії від нафти є тотальною.
2. З 1998 по 2014 все зрозуміло. Курс стабільний. Паритетний курс росте. В 1998 - недооцінений в 2 рази, в 2013 - переоцінений на 55%.
3. Після кризи 2014 курс став точно рівний паритетному. Може путінські економісти користувались моїми методами :D
4. В останні 4 роки курс рубля постійно скаче, але скаже "біля паритетного".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:47

andrijk777
Ви спробуйте, своїм методом, проаналізувати якусь східноєвропейську країну ЄС, наприклад, Польщу чи Словаччину.
І з подивом побачите, що він не працює. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:39

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:Дискутувати можна довго, але мені потрібно обчислити паритетний курс математичними(економічними) методами, а не філосовськими.
Там більше ні я, ні ви не можете передбачити падіння нашого експорту(хоча я і не вважаю це головною причиною криз).

Можу вам ще раз подякувати за виконану цікаву роботу.
Я всього лиш хотів вказати на певні недоліки розразунку у вигляді зв"язку між фактичним курсом і інфляцією, за якою ви обраховуєте паритет. Ваші оргументи я почув, що хотів сказати вже висловив
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:52

lapay
Жодних проблем з Польщею немає.
Паритет на кінець року Факт на кінець року Відхилення курсу від паритетного
2,20 zł 2,47 zł 0,89 - 1995р.
2,54 zł 2,88 zł 0,88
2,87 zł 3,52 zł 0,81
3,15 zł 3,50 zł 0,90
3,28 zł 4,15 zł 0,79
3,48 zł 4,14 zł 0,84
3,61 zł 3,99 zł 0,90
3,58 zł 3,84 zł 0,93
3,53 zł 3,74 zł 0,94
3,53 zł 2,99 zł 1,18 - 2004р.
3,48 zł 3,26 zł 1,07
3,41 zł 2,91 zł 1,17
3,35 zł 2,44 zł 1,38 - 2007р.
3,48 zł 2,96 zł 1,18
3,50 zł 2,85 zł 1,23
3,54 zł 2,96 zł 1,19
3,57 zł 3,42 zł 1,05
3,63 zł 3,10 zł 1,17
3,61 zł 3,01 zł 1,20
3,57 zł 3,51 zł 1,02
3,50 zł 3,90 zł 0,90
3,39 zł 4,18 zł 0,81
3,38 zł 3,48 zł 0,97
3,35 zł 3,76 zł 0,89 - 2018р.
-----------------------------
Коефіцієнт коригування інфляції = -0,274%, це означає що американська інфляція бреше(занижена) у порівнянні з польською :) Насправді ця цифра мізерна і дає всього 6,5% за 23 роки. Також може бути деяка похибка даних, у мене дані по інфляцію з точністю до десятих. По Україні і Росії точність до сотих.
-----------------------------
Пояснення:
Як бачимо останні 6 років паритетний курс падає. Це пояснюється дуже просто - інфляція злотого менша ніж інфляція долара.
Висновки:
На 31.12.2018 польський злотий недооцінений на 11%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:25

andrijk777
А чого у Вас в 2014-2015 роках так впав паритетний курс - через те, що долар до євро зріс? Так злотий просто коливався, навколо середнього курсу євро, останні 20 років, бо це європейська країна. Я просто сумніваюсь, у Вашій методиці, бо вона не має економічного сенсу.
Зображення
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:36

  Faceless написав:Але саме в тому й біда, що фактичний курс стрибає ще й під впливом короткотерінових факторів, і після довгого стримування - стрибає суттєво більше за накопичену інфляцію.

Я теж так думав!!!
Але ці розрахунки і логічне мислення переконали мене що це не так.
Це справедливо тільки коли є паніка і недовіра населення. Що є звичним для України. Якщо цих факторів немає(паніки і недовіри) стрибки можуть бути будь-які(наприклад Польща). Та й початись криза може будь-коли, не потрібна накопичена інфляція(а-ля Росія 1998 рік)
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:39

  lapay написав:andrijk777
А чого у Вас в 2014-2015 роках так впав паритетний курс

Чукча писатель, чукча не читатель.
Пояснення:
Як бачимо останні 6 років паритетний курс падає. Це пояснюється дуже просто - інфляція злотого менша ніж інфляція долара.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:47

  lapay написав: Так злотий просто коливався, навколо середнього курсу євро, останні 20 років, бо це європейська країна. Я просто сумніваюсь, у Вашій методиці, бо вона не має економічного сенсу.

Вибачте, але це рівень 11-класника. Звичайно що він коливається навколо євро, тому що інфляція злотого і євро близька. Тому інформація по Польщі не цікава.
А сумніви це добре, сумніватись потрібно завжди.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:16

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:Вибачте, але це рівень 11-класника. Звичайно що він коливається навколо євро, тому що інфляція злотого і євро близька. Тому інформація по Польщі не цікава.
А сумніви це добре, сумніватись потрібно завжди.

З 1998 по 2012 роки інфляція злотого склала 1,984 http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3968
З 1998 по 2012 роки інфляція євро склала 1,353 https://www.statbureau.org/ru/eurozone/inflation-tables
Курс злотого до євро, за цей час, практично не змінився. Очевидно, чому є така різниця - бо продуктивність праці в Польщц зростала більшими темпами, ніж в старій Європи.
Ваш аналіз це не враховує, про що я і кажу.
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lapay
 
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