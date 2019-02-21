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Прем‘єр спрогнозував,
коли в Україні може...

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:28

  lapay написав: бо продуктивність праці в Польщц зростала більшими темпами, ніж в старій Європи.
Ваш аналіз це не враховує, про що я і кажу.

Загалом я не заперечую проти цього.
Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:37

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.

Продуктивність можна прирівняти до зростання реального ВВП. Я наводив приклад для Польщі, розрахований на одній інфляції. Ви вважаєте, що злотий повинен обвалитись, відносно євро?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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