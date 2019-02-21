Загалом я не заперечую проти цього.
Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:28
Загалом я не заперечую проти цього.
Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:37
Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
Продуктивність можна прирівняти до зростання реального ВВП. Я наводив приклад для Польщі, розрахований на одній інфляції. Ви вважаєте, що злотий повинен обвалитись, відносно євро?
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