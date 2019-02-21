Загалом я не заперечую проти цього.
Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:28
Загалом я не заперечую проти цього.
Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:37
Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
Продуктивність можна прирівняти до зростання реального ВВП. Я наводив приклад для Польщі, розрахований на одній інфляції. Ви вважаєте, що злотий повинен обвалитись, відносно євро?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:31
Дайте мені детальний аналіз ВВП. Я не вірю ВВП, тому що вважаю що він обчислюється неточно.
По інфляції я роблю перевірку і вводжу коригувальний коефіцієнт.
Мало того - ВВП прямо пропорційний фактичному курсу!
Дальше, ВВП - це показник, який більш характеризує економіку, ніж фінанси. А курс, це чисто фінансовий інструмент.
---------------------------------------------------
Я вже написав, що показує мій аналіз:
Висновки:
На 31.12.2018 польський злотий недооцінений на 11%.
Щоб порівняти з євро, потрібно провести аналіз євро.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:39
andrijk777
Напішить, будь ласка, формулу, по якій Ви рахуєте, бо я вже нічого не розумію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:54
Формули це комерційна таємниця
Там не все так просто. В Екселі 9 чи 10 стовбців.
Вхідні дані - інфляція даної країни, інфляція долара, фактичний курс до долара.
Інфляція проходить деяку "перевірку на чесність".
|