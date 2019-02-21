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Прем‘єр спрогнозував,
коли в Україні може...

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:28

  lapay написав: бо продуктивність праці в Польщц зростала більшими темпами, ніж в старій Європи.
Ваш аналіз це не враховує, про що я і кажу.

Загалом я не заперечую проти цього.
Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:37

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.

Продуктивність можна прирівняти до зростання реального ВВП. Я наводив приклад для Польщі, розрахований на одній інфляції. Ви вважаєте, що злотий повинен обвалитись, відносно євро?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:31

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Просто не розумію чому мій аналіз має це враховувати.
Таких чинників є сотні!!!
Дайте мені числове вираження продуктивності праці по роках і я попробую це врахувати, немає проблем.

Продуктивність можна прирівняти до зростання реального ВВП. Я наводив приклад для Польщі, розрахований на одній інфляції. Ви вважаєте, що злотий повинен обвалитись, відносно євро?

Дайте мені детальний аналіз ВВП. Я не вірю ВВП, тому що вважаю що він обчислюється неточно.
По інфляції я роблю перевірку і вводжу коригувальний коефіцієнт.
Мало того - ВВП прямо пропорційний фактичному курсу!
Дальше, ВВП - це показник, який більш характеризує економіку, ніж фінанси. А курс, це чисто фінансовий інструмент.
---------------------------------------------------
Я вже написав, що показує мій аналіз:
Висновки:
На 31.12.2018 польський злотий недооцінений на 11%.
Щоб порівняти з євро, потрібно провести аналіз євро.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:39

andrijk777
Напішить, будь ласка, формулу, по якій Ви рахуєте, бо я вже нічого не розумію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:54

  lapay написав:andrijk777
Напішить, будь ласка, формулу, по якій Ви рахуєте, бо я вже нічого не розумію.

Формули це комерційна таємниця :)
Там не все так просто. В Екселі 9 чи 10 стовбців.
Вхідні дані - інфляція даної країни, інфляція долара, фактичний курс до долара.
Інфляція проходить деяку "перевірку на чесність".
andrijk777
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