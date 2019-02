Продажа Золотых Монет

Додано: Вів 19 лют, 2019 16:07

Подам золотые монеты НБУ, Американский Золотой Орел 1\2 унции, а так же Польские золотые монеты.

0631345564

Влад

“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius