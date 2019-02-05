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В Україні будуть розвивати
мережу швидкісних шосе

В Україні будуть розвивати мережу швидкісних шосе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:50

В Україні будуть розвивати мережу швидкісних шосе

Пропонуємо до обговорення:
В Україні будуть розвивати мережу швидкісних шосе. В рамках цієї програми "Укравтодор" розширить об'їзну дорогу навколо Житомира, побудує новий об'їзд навколо Львова та реконструює ділянки траси Київ-Харків.

Дивися повний текст В Україні будуть розвивати мережу швидкісних шосе.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:50

А чего не говорят с какой скоростью по ним можно будет ездить ???
Или они имеют в виду подлатать ямки, чтобы можно было хотя бы 90 км/час без страха ехать ? :-)
Vitalych-new
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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