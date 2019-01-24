RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Xiaomi Redmi Note 7 не
приносить прибутків компанії

Xiaomi Redmi Note 7 не приносить прибутків компанії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:08

Xiaomi Redmi Note 7 не приносить прибутків компанії

Пропонуємо до обговорення:
Голова бренду Redmi Лу Вейбін опублікував у Weibo доволі неочікувану заяву. За його запевненнями, компанія Xiaomi отримує вкрай незначний прибуток від продажів смартфонів Redmi Note 7.

Дивися повний текст Xiaomi Redmi Note 7 не приносить прибутків компанії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87412
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:08

Какая прибыль если его еще в мире не продают?!
soul_kz_man
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дебют смартфона Redmi Note 7 Pro очікується в березні
R2 » Вів 19 лют, 2019 03:54
0 53
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 03:54
R2
Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів
R2 » Сер 06 лют, 2019 07:39
9 593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 06:55
Forum
Xiaomi показала свій перший складаний смартфон (відео)
R2 » Сер 23 січ, 2019 23:20
3 302
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 20:04
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (596)
19.02.2019 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.