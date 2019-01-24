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Xiaomi Redmi Note 7 не приносить прибутків компанії
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Додано: Вів 19 лют, 2019 17:08
Пропонуємо до обговорення:
Голова бренду Redmi Лу Вейбін опублікував у Weibo доволі неочікувану заяву. За його запевненнями, компанія Xiaomi отримує вкрай незначний прибуток від продажів смартфонів Redmi Note 7.
Дивися повний текст Xiaomi Redmi Note 7 не приносить прибутків компанії
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Додано: Вів 19 лют, 2019 17:08
Какая прибыль если его еще в мире не продают?!
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soul_kz_man
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