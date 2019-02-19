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В Україні оренду житла
хочуть вивести з тіні

В Україні оренду житла хочуть вивести з тіні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:57

В Україні оренду житла хочуть вивести з тіні

Пропонуємо до обговорення:
Розробкою документа займається Мінрегіон.

Дивися повний текст В Україні оренду житла хочуть вивести з тіні.
R2
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