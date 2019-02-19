Розробкою документа займається Мінрегіон.
Дивися повний текст В Україні оренду житла хочуть вивести з тіні.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 17:57
В Україні оренду житла хочуть вивести з тіні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні оренду житла хочуть вивести з тіні.
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:21
ох и Мои fiнансы:"Средняя стоимость 396 долл" а "Самый дорогой район 387 долл". нестыковка...
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