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Чи варто інвестувати в
будівництво новобудови?...

Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:21

Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...

Пропонуємо до обговорення:
Чи готові ви вкладати «кровно зароблені» в новобудови?

Дивися повний текст Чи варто інвестувати в будівництво новобудови? (результати опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:21

Это уже дно? Или будете еще? Статья на 90% состоящая из самых тупых каментов с форума?
vitali_kalinin
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