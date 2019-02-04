Чи готові ви вкладати «кровно зароблені» в новобудови?
Дивися повний текст Чи варто інвестувати в будівництво новобудови? (результати опитування).
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Додано: Вів 19 лют, 2019 18:21
Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи варто інвестувати в будівництво новобудови? (результати опитування).
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:21
Это уже дно? Или будете еще? Статья на 90% состоящая из самых тупых каментов с форума?
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