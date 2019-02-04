Чи готові ви вкладати «кровно зароблені» в новобудови?
Дивися повний текст Чи варто інвестувати в будівництво новобудови? (результати опитування).
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Додано: Вів 19 лют, 2019 18:21
Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи варто інвестувати в будівництво новобудови? (результати опитування).
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:05
Во-первых, у инвестиции в новострой могут быть разные цели: для жизни намного дешевле купить, для перепродажи, для сдачи в аренду.
Во-вторых, квартира это высоколиквидный актив, который значительно дорожает при росте экономики и даже при застое в экономике дорожает в зависимости от стадии строительства.
В-третьих, это самое надженое вложение денежных средств - при сдаче в аренду это стабильный доход и ее всегда можно продать = ЗВР.
В-четвертых, многие рассуждатели не имеют возможности купить квартиру и потому умничают.
Мой друг летом инвестировал - уже в выиграше на 23% за 7 месяцев.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:06
kos1970 а если банк разориться или война с запоребриком и гривна рухнет?
не боязно миллион гривен в банк ложить?
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:59
У каждого своя голова и стратегия, свои приоритеты.
Есть смысл в Патриотику на Озерах..
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:48
10% отнимите на инфляцию, потом налог. а потом понятно, что курсовые риски того не стоят
главное оружие рашистов - ложь
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