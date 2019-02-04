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Чи варто інвестувати в
будівництво новобудови?...

Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:21

Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...

Пропонуємо до обговорення:
Чи готові ви вкладати «кровно зароблені» в новобудови?

Дивися повний текст Чи варто інвестувати в будівництво новобудови? (результати опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:52

Если ставка в банках 18%, есть смысл вкладываться в недвижимость?
kos1970
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:05

Во-первых, у инвестиции в новострой могут быть разные цели: для жизни намного дешевле купить, для перепродажи, для сдачи в аренду.
Во-вторых, квартира это высоколиквидный актив, который значительно дорожает при росте экономики и даже при застое в экономике дорожает в зависимости от стадии строительства.
В-третьих, это самое надженое вложение денежных средств - при сдаче в аренду это стабильный доход и ее всегда можно продать = ЗВР.
В-четвертых, многие рассуждатели не имеют возможности купить квартиру и потому умничают.
Мой друг летом инвестировал - уже в выиграше на 23% за 7 месяцев.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:06

kos1970 а если банк разориться или война с запоребриком и гривна рухнет?
не боязно миллион гривен в банк ложить?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:59

У каждого своя голова и стратегия, свои приоритеты.
Есть смысл в Патриотику на Озерах..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:48

  kos1970 написав:Если ставка в банках 18%, есть смысл вкладываться в недвижимость?


10% отнимите на инфляцию, потом налог. а потом понятно, что курсовые риски того не стоят
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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