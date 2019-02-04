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Чи варто інвестувати в
будівництво новобудови?...

Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:05

warlamp
оценка в стиле Эрика Наймана :)
Vitoldo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:56

  smart_analyst2017 написав:kos1970 а если банк разориться или война с запоребриком и гривна рухнет?
не боязно миллион гривен в банк ложить?

А если застройщик разорится или война с запоребриком?
Не боязно миллион гривен в котлован ложить?
Imp
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Повідомлень: 2319
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