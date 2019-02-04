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Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:05
warlamp
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Додано: Сер 20 лют, 2019 16:56
smart_analyst2017 написав:
kos1970 а если банк разориться или война с запоребриком и гривна рухнет?
не боязно миллион гривен в банк ложить?
А если застройщик разорится или война с запоребриком?
Не боязно миллион гривен в котлован ложить?
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