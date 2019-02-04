Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...

Додано: Сер 20 лют, 2019 18:30

smart_analyst2017 написав: Во-первых, у инвестиции в новострой могут быть разные цели: для жизни намного дешевле купить, для перепродажи, для сдачи в аренду.

Во-вторых, квартира это высоколиквидный актив Во-первых, у инвестиции в новострой могут быть разные цели: для жизни намного дешевле купить, для перепродажи, для сдачи в аренду.Во-вторых, квартира это высоколиквидный актив

, который значительно дорожает при росте экономики и даже при застое в экономике дорожает в зависимости от стадии строительства.

В-третьих, это самое надженое вложение денежных средств - при сдаче в аренду это стабильный доход и ее всегда можно продать = ЗВР.

В-четвертых, многие рассуждатели не имеют возможности купить квартиру и потому умничают.

Мой друг летом инвестировал - уже в выиграше на 23% за 7 месяцев.

во-первых, актив - только в том случае, если он приносит доход, то есть работает в аренде, если это для жизни - то это не актив как минимум (пассив), во-вторых, высоколиквидный - это кэш, а недвига становится высоколиквидной только при продаже ниже рынка, чай дефицита сейчас нет.Ну-да, ну-да. Только в истории Украины рост экономики был только с 2001 по 2008, после чего недвига росла вниз стремительным домкратом.При удачном стечении обстоятельств, вложения в недвигу для аренды - это только уберечь от инфляции, в худшем - потерять на стоимости, в данном случае, актива. Единственная, на данном этапе, возможность заработать появится только при появлении общедоступной ипотеки, которой нет уже с 2008 года (10 !!!!лет!!!) Все это время недвижимость дешевеет. Было только ситуаивное окно возможностей для людей со стальными шариками, когда в феврале 2015-го курс на несколько дней сходил к 35-40 (40 был где-то пол-дня), и кто успел за это время поменять баксы, успел купить у застройщиков, которые не успели поднять гривневые цены. Да, на ряде объектов, реально было взять 1к за 10 куе. Только что творилось в этот момент - может кто-то помнит? Картины авиаударов по Киеву многим тогда снились в кошмарных снах. И вероятность Киеву стать вторым Алеппо все еще существует.ЗВР - это зеленая пачка под матрацем/не украинском банке, а бетон - это диверсификация в надежде на "свет в конце тунелля".В выигрыше он будет только когда продаст. Если на данный момент он зафиксирует прибыль. А когда цена упадет - пусть он хоть свое вернет.И еще одно. Инвестиция в новострой под свое проживание - имеет право на жизнь. Инвестиция для сдачи в аренду...сначала ждать достройки, потом ремонт, потом года два дом будет не очень привлекательным для аренды из-за ремонтов в доме (перфораторы, болгарки, отбойники, пыль, грязь), а потом еще лет пять - и дом уже не такой уж и новострой, еще пять лет - и просто дом, который с трудом конкурирует с новыми новостроями. Надо срочно продавать и вкладываться в новый котлован. Вопрос - а будет спрос на продаваемый бывший новстрой? Потому как предложение растет "семимильными шагами", спрос падает из-за свала людей из страны. Киев немного спасает то, что в Киев пока еще тоже едут, но намного меньше. И еще один фактор - после банкопадов и снижения %% по депо, тьма народа вошла в арендную недвигу. Создав высокий спрос и подрост именно арендной недвиги. Одновременно создав избыточное предложение в аренде и получив сейчас примерно 10% снижение по сравнению с прошлым годом В ГРИВНЕ.Когда ставки по депо отрастут, у многих появится соблазн опять поиграть с банкам в рулетку и на рынок сразу выбросится тьма квартир, обвалив цены. "Олені-ОООлені, небриті-неголені"