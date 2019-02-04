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Чи варто інвестувати в
будівництво новобудови?...

Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:05

warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:56

  smart_analyst2017 написав:kos1970 а если банк разориться или война с запоребриком и гривна рухнет?
не боязно миллион гривен в банк ложить?

А если застройщик разорится или война с запоребриком?
Не боязно миллион гривен в котлован ложить?
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:03

  smart_analyst2017 написав:warlamp, п.2 если вы думаете что недвижка в Украине сейчас дешевеет и продолжит это делать, то глубоко ошибаетесь. Она уже год дорожает

Не знаю как там в столицах, но в Днепре она дешевеет.
Подорожание иногда замечается, но оно фейковое. Объясню.
Рассматривал к приобретению некоторые объекты, не сошлись с хозяевами в цене. Так вот некоторые объекты уже больше года в продаже после моего предложения. За этот год они меняли цену на 65000$ - 2000$ = 63000$ - 3000$ = 60000$ + 2000$ = 62000$ - 2000$ = 60000$. Это в хронологическом порядке.
Так вот кто посмотрел на цену в тот момент, когда объект стоил первый раз 60 тысяч, тот мог увидеть рост цены на 2 тысячи долларов. А тот кто регулярно мониторит больше года, тот увидел падение на 5 тысяч долларов.

Не удивлюсь, если рост, о котором пишете Вы, точно такой же.

Немного "ширее" смотреть надо.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:24

Немного "ширее" смотреть это как раз вам надо:
1. конечно когда первоначальная цена на объект завышена, то она будет падать если у собственника немного мозгов есть;
2. оценивать динамику рынка по нескольким примерам нельзя.
Есть ресурсы, которые показывают динамику цен на недвижку в целом по городам - и вот по их объективной информации в Днепре в $ цены на новострой выросли - однушки на целых 23% по информации domik.ua.
А - аналитика
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:30

  smart_analyst2017 написав:Во-первых, у инвестиции в новострой могут быть разные цели: для жизни намного дешевле купить, для перепродажи, для сдачи в аренду.
Во-вторых, квартира это высоколиквидный актив

во-первых, актив - только в том случае, если он приносит доход, то есть работает в аренде, если это для жизни - то это не актив как минимум (пассив), во-вторых, высоколиквидный - это кэш, а недвига становится высоколиквидной только при продаже ниже рынка, чай дефицита сейчас нет.
, который значительно дорожает при росте экономики и даже при застое в экономике дорожает в зависимости от стадии строительства.


Ну-да, ну-да. Только в истории Украины рост экономики был только с 2001 по 2008, после чего недвига росла вниз стремительным домкратом.
В-третьих, это самое надженое вложение денежных средств - при сдаче в аренду это стабильный доход и ее всегда можно продать = ЗВР.

При удачном стечении обстоятельств, вложения в недвигу для аренды - это только уберечь от инфляции, в худшем - потерять на стоимости, в данном случае, актива. Единственная, на данном этапе, возможность заработать появится только при появлении общедоступной ипотеки, которой нет уже с 2008 года (10 !!!!лет!!!) Все это время недвижимость дешевеет. Было только ситуаивное окно возможностей для людей со стальными шариками, когда в феврале 2015-го курс на несколько дней сходил к 35-40 (40 был где-то пол-дня), и кто успел за это время поменять баксы, успел купить у застройщиков, которые не успели поднять гривневые цены. Да, на ряде объектов, реально было взять 1к за 10 куе. Только что творилось в этот момент - может кто-то помнит? Картины авиаударов по Киеву многим тогда снились в кошмарных снах. И вероятность Киеву стать вторым Алеппо все еще существует.
ЗВР - это зеленая пачка под матрацем/не украинском банке, а бетон - это диверсификация в надежде на "свет в конце тунелля".

В-четвертых, многие рассуждатели не имеют возможности купить квартиру и потому умничают.
Мой друг летом инвестировал - уже в выиграше на 23% за 7 месяцев.


В выигрыше он будет только когда продаст. Если на данный момент он зафиксирует прибыль. А когда цена упадет - пусть он хоть свое вернет.

И еще одно. Инвестиция в новострой под свое проживание - имеет право на жизнь. Инвестиция для сдачи в аренду...сначала ждать достройки, потом ремонт, потом года два дом будет не очень привлекательным для аренды из-за ремонтов в доме (перфораторы, болгарки, отбойники, пыль, грязь), а потом еще лет пять - и дом уже не такой уж и новострой, еще пять лет - и просто дом, который с трудом конкурирует с новыми новостроями. Надо срочно продавать и вкладываться в новый котлован. Вопрос - а будет спрос на продаваемый бывший новстрой? Потому как предложение растет "семимильными шагами", спрос падает из-за свала людей из страны. Киев немного спасает то, что в Киев пока еще тоже едут, но намного меньше. И еще один фактор - после банкопадов и снижения %% по депо, тьма народа вошла в арендную недвигу. Создав высокий спрос и подрост именно арендной недвиги. Одновременно создав избыточное предложение в аренде и получив сейчас примерно 10% снижение по сравнению с прошлым годом В ГРИВНЕ.
Когда ставки по депо отрастут, у многих появится соблазн опять поиграть с банкам в рулетку и на рынок сразу выбросится тьма квартир, обвалив цены. "Олені-ОООлені, небриті-неголені"
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:39

  smart_analyst2017 написав:kos1970 а если банк разориться или война с запоребриком и гривна рухнет?
не боязно миллион гривен в банк ложить?


А если война с запоребриком - картинка Алеппо не всплывает в голове? Не боязно миллион гривен в развалины превратить?
Если гривна рухнет (а она обязательно рухнет - к гадалке не ходи), то рухнет и цена на бетон, с последующим медленным отрастанием, но ниже предыдущего уровня. Это я про баксовый эквивалент пишу. Но у нас в стране, вроде как покупка валюты пока не запрещена.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:43

  warlamp написав:
  smart_analyst2017 написав:Во-первых, у инвестиции в новострой могут быть разные цели: для жизни намного дешевле купить, для перепродажи, для сдачи в аренду.
Во-вторых, квартира это высоколиквидный актив, который значительно дорожает при росте экономики и даже при застое в экономике дорожает в зависимости от стадии строительства.
В-третьих, это самое надженое вложение денежных средств - при сдаче в аренду это стабильный доход и ее всегда можно продать = ЗВР.
В-четвертых, многие рассуждатели не имеют возможности купить квартиру и потому умничают.
Мой друг летом инвестировал - уже в выиграше на 23% за 7 месяцев.


1 для себя-да, для перепродажи-нет, аренда-по нулям;
2 вы где-то видели рост?; Этот актив стремительно стареет (котлован,отделка, арендаторы) и теряет свою привлекательность.
3 если у вас залежи гривны -да\ если залежи СКВ-нет;
4 да.


1. да
2. да.
3. на залежи гривны лучше купить залежи скв.
4. что - да?

в целом +1.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:44

  smart_analyst2017 написав:Rainbow, куда-куда вложить? =)))
Это троллинг?
Патриотики не будет - кто там сейчас купит, тот будет лохом


Короче, просто скажите - какой ЖК Вы хотите прорекламировать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:50

  smart_analyst2017 написав:warlamp, п.2 если вы думаете что недвижка в Украине сейчас дешевеет и продолжит это делать, то глубоко ошибаетесь. Она уже год дорожает


Дело идет к выборам - народу рисуют "перемогамыздобулы" занимая на внешних рынках короткую валюту по космические 10% годовых. Это госдолг!!!
Бабло вводится из офшоров на предвыборную активность. После выборов бабло потечет в обратном направлении.
Каждый избирательный срок начинается "заягиванием поясов" на шее населения и заканчивается рисованием покращень. Исключение - только президентство ющенко, там все было наоборот, благодаря чему избрали дваждынесудимого. Сейчас на носу выборы нарисованному "покращенню" жить осталось всего ничего. Готовьте мыло.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:53

  Imp написав:
  smart_analyst2017 написав:warlamp, п.2 если вы думаете что недвижка в Украине сейчас дешевеет и продолжит это делать, то глубоко ошибаетесь. Она уже год дорожает

Не знаю как там в столицах, но в Днепре она дешевеет.
Подорожание иногда замечается, но оно фейковое. Объясню.
Рассматривал к приобретению некоторые объекты, не сошлись с хозяевами в цене. Так вот некоторые объекты уже больше года в продаже после моего предложения. За этот год они меняли цену на 65000$ - 2000$ = 63000$ - 3000$ = 60000$ + 2000$ = 62000$ - 2000$ = 60000$. Это в хронологическом порядке.
Так вот кто посмотрел на цену в тот момент, когда объект стоил первый раз 60 тысяч, тот мог увидеть рост цены на 2 тысячи долларов. А тот кто регулярно мониторит больше года, тот увидел падение на 5 тысяч долларов.

Не удивлюсь, если рост, о котором пишете Вы, точно такой же.

Немного "ширее" смотреть надо.


В Киеве временно приподросли цены на некоторые новострои под аренду. Временное явление из-за экс-деполюдей. Возможное развитие ситуации - см. выше пост.
rjkz
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