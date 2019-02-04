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Чи варто інвестувати в
будівництво новобудови?...

Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:47

  rjkz написав:
  warlamp написав:
4. что - да?




Те, у кого денег нет, как правило, учат других куда лучше инвестировать.
Если вы такие умные , то почему такие бедные? :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:22

  warlamp написав:
  rjkz написав:
  warlamp написав:
4. что - да?




Те, у кого денег нет, как правило, учат других куда лучше инвестировать.
Если вы такие умные , то почему такие бедные? :mrgreen:


Ну у меня есть опыт 3-х инвестиций - 2 удачных и 1 не очень.
Взвешивая все факторы в Украине на данный момент - я-бы не стал сейчас инвестировать.
Может я и ошибаюсь, но это мнение основано на анализе очень многих факторов - рост предложения (новострои растут как грибы, а старый фонд не сносится), снижение спроса (снижение миграции в Киев ввиду перенаправления потока трудовой миграции в ЕС и предпосылок к росту - увеличение квот странами ЕС, упрощение процедур и рост предлагаемых зарплат). Безумные условия на которых Украина заимствует на внешних рынках деньги, говорят, что все очень плохо и "перемогамыздобулы" перед выборами рисуется непомерной ценой, что мы и прочувствуем сразу после выборов КТО-БЫ НИ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ.
Еще раз - в новострои под аренду сейчас вошло слишком много деполюдей. Это резко повысит конкуренцию и снизит доходность, как результат, не получив желаемого, часть из них захочет выйти, а это фактор к снижению цен.
Кроме того, предложение в аренде среди новостроев УЖЕ зашкаливает, снижая гривневые цены.
Ну и сегодняшние новострои успеют перестать ими быть до реального роста цен, то есть велик шанс потерять на стоимости объекта.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:24

  smart_analyst2017 написав:Немного "ширее" смотреть это как раз вам надо:
1. конечно когда первоначальная цена на объект завышена, то она будет падать если у собственника немного мозгов есть;
2. оценивать динамику рынка по нескольким примерам нельзя.
Есть ресурсы, которые показывают динамику цен на недвижку в целом по городам - и вот по их объективной информации в Днепре в $ цены на новострой выросли - однушки на целых 23% по информации domik.ua.
А - аналитика


Аналитика по домику? Серьезно? Актуальность объявлений по Днепру на домике стремится к нулю. По другим городам тоже вполне возможна такая же ситуация. Могу поверить что Киев с этим проблем не имеет.

Я же свою аналитику строю на общении с хозяевами реальных объектов, а не на рекламных или устаревших объявлениях.
Imp
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