Чи варто інвестувати в будівництво новобудови?...

Додано: Сер 20 лют, 2019 23:22

warlamp написав: rjkz написав: warlamp написав:

4. что - да?



4. что - да?





Те, у кого денег нет, как правило, учат других куда лучше инвестировать.

Если вы такие умные , то почему такие бедные? Те, у кого денег нет, как правило, учат других куда лучше инвестировать.Если вы такие умные , то почему такие бедные?

Ну у меня есть опыт 3-х инвестиций - 2 удачных и 1 не очень.Взвешивая все факторы в Украине на данный момент - я-бы не стал сейчас инвестировать.Может я и ошибаюсь, но это мнение основано на анализе очень многих факторов - рост предложения (новострои растут как грибы, а старый фонд не сносится), снижение спроса (снижение миграции в Киев ввиду перенаправления потока трудовой миграции в ЕС и предпосылок к росту - увеличение квот странами ЕС, упрощение процедур и рост предлагаемых зарплат). Безумные условия на которых Украина заимствует на внешних рынках деньги, говорят, что все очень плохо и "перемогамыздобулы" перед выборами рисуется непомерной ценой, что мы и прочувствуем сразу после выборов КТО-БЫ НИ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ.Еще раз - в новострои под аренду сейчас вошло слишком много деполюдей. Это резко повысит конкуренцию и снизит доходность, как результат, не получив желаемого, часть из них захочет выйти, а это фактор к снижению цен.Кроме того, предложение в аренде среди новостроев УЖЕ зашкаливает, снижая гривневые цены.Ну и сегодняшние новострои успеют перестать ими быть до реального роста цен, то есть велик шанс потерять на стоимости объекта.