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Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Nike запустила в продаж нову версію ледачих кросівок - Adapt BB
Дивися повний текст Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною шнурівкою продали за годину
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