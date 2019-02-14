Американська компанія Nike запустила в продаж нову версію ледачих кросівок - Adapt BB
Дивися повний текст Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною шнурівкою продали за годину.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 21:26
Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною шнурівкою продали за годину.
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:26
1. Одеть правый кросовок.
2. Достать из кармана смартфон.
3. Разблокировать смартфон большим пальцем левой ноги.
4. Одеть левый кросовок.
5. Включить вайфай.
6. Запустить гугл-плей.
7. Загрузить специальное приложение.
8. Включить блютуз.
9. Запустить приложение.
10. Включить кросовки.
11. Войти в режим согласования устройств.
12. Согласовать по блютузу мобилку с кросовками.
13. Включить шнуровку кросовок.
14. Выключить вайфай, чтобы аккума хватило на блюз.
А не проще за пару секунд руками зашнуроваться?
пс: А если у соседа в кармане будет блютуз-глушилка? Или во время игры надо будет перешнуроваться, а смартфон в раздевался остался?
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