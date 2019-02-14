RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Першу партію нових кросівок
Nike з автоматичною...

Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:26

Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Nike запустила в продаж нову версію ледачих кросівок - Adapt BB

Дивися повний текст Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною шнурівкою продали за годину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87417
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:26

1. Одеть правый кросовок.
2. Достать из кармана смартфон.
3. Разблокировать смартфон большим пальцем левой ноги.
4. Одеть левый кросовок.
5. Включить вайфай.
6. Запустить гугл-плей.
7. Загрузить специальное приложение.
8. Включить блютуз.
9. Запустить приложение.
10. Включить кросовки.
11. Войти в режим согласования устройств.
12. Согласовать по блютузу мобилку с кросовками.
13. Включить шнуровку кросовок.
14. Выключить вайфай, чтобы аккума хватило на блюз.

А не проще за пару секунд руками зашнуроваться? :mrgreen:

пс: А если у соседа в кармане будет блютуз-глушилка? :mrgreen: Или во время игры надо будет перешнуроваться, а смартфон в раздевался остался? :mrgreen:
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:50

  -rx- написав:1. Одеть правый кросовок.
2. Достать из кармана смартфон.
3. Разблокировать смартфон большим пальцем левой ноги.
4. Одеть левый кросовок.
5. Включить вайфай.
6. Запустить гугл-плей.
7. Загрузить специальное приложение.
8. Включить блютуз.
9. Запустить приложение.
10. Включить кросовки.
11. Войти в режим согласования устройств.
12. Согласовать по блютузу мобилку с кросовками.
13. Включить шнуровку кросовок.
14. Выключить вайфай, чтобы аккума хватило на блюз.

А не проще за пару секунд руками зашнуроваться? :mrgreen:

пс: А если у соседа в кармане будет блютуз-глушилка? :mrgreen: Или во время игры надо будет перешнуроваться, а смартфон в раздевался остался? :mrgreen:

Якби все було так складно ніхто б тих кросовок не купляв за 350$
Я думаю через смартфон робляться тільки якісь налаштування чи команди.
А щоб зашнурувати-розшнурувати смартфон не потрібен.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 11.11.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:53

  andrijk777 написав: Якби все було так складно ніхто б тих кросовок не купляв за 350$
Я думаю через смартфон робляться тільки якісь налаштування чи команди.
А щоб зашнурувати-розшнурувати смартфон не потрібен.

Ну, дверные замки с управлением через вайфай со смарта народ ведь берет? Или вкл/выкл лампочек в доме? Или роллеты на окнах? Люди совсем не задумываются о таких вещах, как практичность и удобство в использовании (юзабилити, так сказать).

Глупый дом
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Першу партію нових кросівок Nike з автоматичною...
R2 » Вів 19 лют, 2019 21:25
0 22
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 21:25
R2
СБУ вилучила рекордну партію бурштину
R2 » Чет 14 лют, 2019 13:13
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 13:13
nalim
НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових...
R2 » Сер 13 лют, 2019 23:23
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 23:23
Regenbogen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21993)
20.02.2019 08:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.