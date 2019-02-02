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Виділених у тарифі грошей на газові лічильники для всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 21:36
Пропонуємо до обговорення:
Виділених у тарифі на розподіл газу грошей недостатньо, щоб поставити газові лічильники усім споживачам в Україні, як того вимагає нове законодавство.
Дивися повний текст Виділених у тарифі грошей на газові лічильники для всіх українців недостатньо — облгази
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Додано: Вів 19 лют, 2019 21:37
Дайте возможность установить роторный счетчик и я сам его куплю
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