В Україні у 2018 році середній показник заробітної плати становив 7810 гривень 88 копійок.
Дивися повний текст Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії у 2018 році.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 21:43
Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії у 2018 році.
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:43
То есть если сейчас 3764, а будет 9095, то пенсии вырастут почти втрое, я правильно понимаю? Откуда, вообще, взялась цифра 3764? Такая средняя зарплата была года 4 назад.
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:44
Похоже, грядет кидалово. Судсидии выплатят вместе с пенсиями, чтоб пенсионеры не заметили, что никакого повышения нет.
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