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Пенсійний фонд затвердив
показники середньої зарплати...

Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:43

Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у 2018 році середній показник заробітної плати становив 7810 гривень 88 копійок.

Дивися повний текст Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії у 2018 році.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:43

То есть если сейчас 3764, а будет 9095, то пенсии вырастут почти втрое, я правильно понимаю? Откуда, вообще, взялась цифра 3764? Такая средняя зарплата была года 4 назад.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:44

Похоже, грядет кидалово. Судсидии выплатят вместе с пенсиями, чтоб пенсионеры не заметили, что никакого повышения нет.
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