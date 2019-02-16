В Україні у 2018 році середній показник заробітної плати становив 7810 гривень 88 копійок.
Дивися повний текст Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії у 2018 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:43
Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії у 2018 році.
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:43
То есть если сейчас 3764, а будет 9095, то пенсии вырастут почти втрое, я правильно понимаю? Откуда, вообще, взялась цифра 3764? Такая средняя зарплата была года 4 назад.
Додано: Вів 19 лют, 2019 22:34
А инвалидам будут пересчитывать пенсии они привязаны к прожиточному минимуму
Додано: Сер 20 лют, 2019 03:37
Вникайте внимательно в суть:50% средней з/платы за 2018год!!! -для перерасчета пенсий.
Додано: Сер 20 лют, 2019 07:54
Нет, не правильно вы поняли. 9095- это средняя заработная плата в Украине за декабрь 2018 года. Каждый месяц в году считают среднюю заработную плату в Украине. Затем, когда вы уходите на пенсию, размер вашей фактической зарплаты сравнивают с официальной средней зарплатой по стране по месяцам и выводят коэффициент. Это будет ваш коэффициент по зарплате. Выведут ещё коэффициент по стажу. И затем официальную среднюю годовую зарплату за 2 или 3 года (как решит правительство) умножат на ваши коэффициенты. Это будет ваша пенсия. А 3764 применялся в 2017 г. Всем сделали с применением этой суммы перерасчёт пенсии( осовременили так сказать) Так, что до суммы 9095 для перерасчёта пенсий нам ещё очень далеко.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:37
Не понятно - когда применяется 3764 грн. Там, вероятно, в предложении какая-то ошибка. Что значит с 1 января 2018 г., если абзацем выше написано другое.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:09
Я правильно понимаю, что "сладкая" средняя зарплата в Украине 10573 грн за декабрь 2018 года (целый месяц эти 10573 нам в уши вливали) оказалась обычной БРЕХНЁЙ?
Смотрим туточки на 10573 грн.: https://news.finance.ua/ua/news/-/44292 ... 10-tysyach
|