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Кінець світу без МВФ
не настане - Сологуб

Кінець світу без МВФ не настане - Сологуб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:02

Кінець світу без МВФ не настане - Сологуб

Пропонуємо до обговорення:
Україна жила без траншів 18 місяців до запуску нової програми.

Дивися повний текст Кінець світу без МВФ не настане - Сологуб.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:13

Опять подготавливают электорат к месседжам типа "не очень-то нам кредиты МВФ и надо"?

"Свои" займут под 10%

Хорошая попытка :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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