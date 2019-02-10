Україна жила без траншів 18 місяців до запуску нової програми.
Дивися повний текст Кінець світу без МВФ не настане - Сологуб.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 22:02
Кінець світу без МВФ не настане - Сологуб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кінець світу без МВФ не настане - Сологуб.
Додано: Вів 19 лют, 2019 22:13
Опять подготавливают электорат к месседжам типа "не очень-то нам кредиты МВФ и надо"?
"Свои" займут под 10%
Хорошая попытка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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