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В Starbucks розповіли,
скільки вони платять своїм...

В Starbucks розповіли, скільки вони платять своїм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:10

В Starbucks розповіли, скільки вони платять своїм...

Пропонуємо до обговорення:
Американська мережа кав'ярень Starbucks вперше розповіла, скільки вона платить своїм співробітникам.

Дивися повний текст В Starbucks розповіли, скільки вони платять своїм співробітникам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:10

Средняя температура по больнице, включая морг.
Можно подумать, что в Марокко платят АЖ! штуку баксов в месяц, а в США ВСЕГО штуку баксов в месяц.
rjkz
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