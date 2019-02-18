Американська мережа кав'ярень Starbucks вперше розповіла, скільки вона платить своїм співробітникам.
Дивися повний текст В Starbucks розповіли, скільки вони платять своїм співробітникам.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 22:10
В Starbucks розповіли, скільки вони платять своїм...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Starbucks розповіли, скільки вони платять своїм співробітникам.
Додано: Вів 19 лют, 2019 22:10
Средняя температура по больнице, включая морг.
Можно подумать, что в Марокко платят АЖ! штуку баксов в месяц, а в США ВСЕГО штуку баксов в месяц.
|