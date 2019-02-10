Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
Дивися повний текст У поліції назвали суму, яка вважається підкупом виборця.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:32
У поліції назвали суму, яка вважається підкупом виборця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У поліції назвали суму, яка вважається підкупом виборця.
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:32
вот даже тут простой народ заработать не сможет ! ГАДЫ . Если ВЫ реально думаете что в стране что-то поменяется от прихода любого из так называемых фаворитв в гонке то вы ошибаетесь. А так народ мог заработать больше :(
|