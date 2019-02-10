RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У поліції назвали суму, яка
вважається підкупом виборця

У поліції назвали суму, яка вважається підкупом виборця
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:32

У поліції назвали суму, яка вважається підкупом виборця

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Дивися повний текст У поліції назвали суму, яка вважається підкупом виборця.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87419
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:32

вот даже тут простой народ заработать не сможет ! ГАДЫ . Если ВЫ реально думаете что в стране что-то поменяется от прихода любого из так называемых фаворитв в гонке то вы ошибаетесь. А так народ мог заработать больше :(
yama
 
Повідомлень: 591
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні назвали головне джерело зростання економіки
R2 » П'ят 15 лют, 2019 14:49
1 42
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 14:50
max_us_ua
В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік
R2 » Вів 12 лют, 2019 23:10
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лют, 2019 23:57
Faceless
Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює...
R2 » Нед 10 лют, 2019 17:29
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лют, 2019 13:57
Merluzzo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (213)
20.02.2019 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.