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Митники нагадали власникам авто
на "єврономерах" про...

Митники нагадали власникам авто на "єврономерах" про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 06:19

Митники нагадали власникам авто на "єврономерах" про...

Пропонуємо до обговорення:
З 23 лютого 2019 року при митному оформленні транспортних засобів громадян акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі.

Дивися повний текст Митники нагадали власникам авто на \"єврономерах\" про завершення дії пільг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 06:19

Все, кто хотел - купили европейца. Т.е. следующие пол года таможня уверенно сосет лапу, пока не вступит в действие закон о растаможке посылок более 100 баксов.
andrey4y14
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