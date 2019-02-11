З 23 лютого 2019 року при митному оформленні транспортних засобів громадян акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі.
Дивися повний текст Митники нагадали власникам авто на \"єврономерах\" про завершення дії пільг.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 06:19
Митники нагадали власникам авто на "єврономерах" про...
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Дивися повний текст Митники нагадали власникам авто на \"єврономерах\" про завершення дії пільг.
Додано: Сер 20 лют, 2019 06:19
Все, кто хотел - купили европейца. Т.е. следующие пол года таможня уверенно сосет лапу, пока не вступит в действие закон о растаможке посылок более 100 баксов.
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