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Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Восени в столиці почали впроваджувати і тестувати е-квиток в наземному громадському транспорті.
Дивися повний текст Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені кияни
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