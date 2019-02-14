Восени в столиці почали впроваджувати і тестувати е-квиток в наземному громадському транспорті.
Дивися повний текст Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені кияни.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 09:55
Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені...
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Дивися повний текст Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені кияни.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:55
А суровая реальность немного другая .... в 20% - 30% случаев валидаторы просто не работают или при прикладывании карточки пишут "неизвстная карта" (или что-то в таком духе). Все пассажиры покупают обычные талоны у кондуктора, а карточками киевлянина пользуются только льготники.
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:02
А ви саме проїзну картку прикладували, чи звичайну банківську?
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