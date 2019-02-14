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Електронні квитки в транспорті
столиці: чим незадоволені...

Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:55

Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені...

Пропонуємо до обговорення:
Восени в столиці почали впроваджувати і тестувати е-квиток в наземному громадському транспорті.

Дивися повний текст Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені кияни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:55

А суровая реальность немного другая .... в 20% - 30% случаев валидаторы просто не работают или при прикладывании карточки пишут "неизвстная карта" (или что-то в таком духе). Все пассажиры покупают обычные талоны у кондуктора, а карточками киевлянина пользуются только льготники.
a_kibets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:02

  a_kibets написав:А суровая реальность немного другая .... в 20% - 30% случаев валидаторы просто не работают или при прикладывании карточки пишут "неизвстная карта" (или что-то в таком духе). Все пассажиры покупают обычные талоны у кондуктора, а карточками киевлянина пользуются только льготники.

А ви саме проїзну картку прикладували, чи звичайну банківську?
Sergius
 
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