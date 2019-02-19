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У Харкові суд призупинив дію
нових тарифів на проїзд у...

У Харкові суд призупинив дію нових тарифів на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:37

У Харкові суд призупинив дію нових тарифів на проїзд у...

Пропонуємо до обговорення:
Харківський окружний адміністративний суд вирішив призупинити дію нових тарифів на проїзд у трамваях та тролейбусах.

Дивися повний текст У Харкові суд призупинив дію нових тарифів на проїзд у трамваях і тролейбусах.
R2
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Интересны основания такого решения суда
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:43

  Moimir написав:Интересны основания такого решения суда


Обычно нарушение процедуры принятия решения.
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