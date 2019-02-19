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У Харкові суд призупинив дію нових тарифів на проїзд у...
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Харківський окружний адміністративний суд вирішив призупинити дію нових тарифів на проїзд у трамваях та тролейбусах.
Дивися повний текст У Харкові суд призупинив дію нових тарифів на проїзд у трамваях і тролейбусах
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:37
Интересны основания такого решения суда
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Moimir
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:43
Moimir написав:
Интересны основания такого решения суда
Обычно нарушение процедуры принятия решения.
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freeze
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