В Київраді розповіли, хто може отримати «Картку киянина»

Додано: Сер 20 лют, 2019 12:03

Rainbow написав: Лет 5 назад спросил по поводу этой карты в банке Хрещатик, на что получил ответ, что если вы нормальный человек не инвалид и не пенсионер, то такая карта не положена

С тех пор, для себя определил, что это не карточка Киевлянина, а карточка инвалида/пенсионера.

Так и есть. С нее толку ровно 0. Если вы не на пенсии/субсыдии/инвалидности.

