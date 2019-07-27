З 12 лютого «Ощадбанк» здійснює перевипуск «Картки киянина».
Дивися повний текст В Київраді розповіли, хто може отримати «Картку киянина».
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:54
В Київраді розповіли, хто може отримати «Картку киянина»
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Дивися повний текст В Київраді розповіли, хто може отримати «Картку киянина».
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:54
Лет 5 назад спросил по поводу этой карты в банке Хрещатик, на что получил ответ, что если вы нормальный человек не инвалид и не пенсионер, то такая карта не положена :)
С тех пор, для себя определил, что это не карточка Киевлянина, а карточка инвалида/пенсионера.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:03
Так и есть. С нее толку ровно 0. Если вы не на пенсии/субсыдии/инвалидности.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:21
Не совсем 0, даже не льготная карта дает скидку в билле до 12 часов дня, за то время пока у меня эта карта есть я не одну тысячу грн сэкономил, при этом у меня до сих пор карта хрещатика, на ощадовскую не менял.
Додано: Чет 21 бер, 2019 11:05
Якщо у вас є дитина, ви живете в Києві без прописки, то це єдина можливість здобути фінансову "знижку" на перебування вашої дитини у дитячому садку.
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