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В Київраді розповіли, хто
може отримати «Картку киянина»

В Київраді розповіли, хто може отримати «Картку киянина»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:54

В Київраді розповіли, хто може отримати «Картку киянина»

Пропонуємо до обговорення:
З 12 лютого «Ощадбанк» здійснює перевипуск «Картки киянина».

Дивися повний текст В Київраді розповіли, хто може отримати «Картку киянина».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:54

Лет 5 назад спросил по поводу этой карты в банке Хрещатик, на что получил ответ, что если вы нормальный человек не инвалид и не пенсионер, то такая карта не положена :)
С тех пор, для себя определил, что это не карточка Киевлянина, а карточка инвалида/пенсионера.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:03

  Rainbow написав:Лет 5 назад спросил по поводу этой карты в банке Хрещатик, на что получил ответ, что если вы нормальный человек не инвалид и не пенсионер, то такая карта не положена :)
С тех пор, для себя определил, что это не карточка Киевлянина, а карточка инвалида/пенсионера.

Так и есть. С нее толку ровно 0. Если вы не на пенсии/субсыдии/инвалидности.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:21

  vladus17 написав:
  Rainbow написав:Лет 5 назад спросил по поводу этой карты в банке Хрещатик, на что получил ответ, что если вы нормальный человек не инвалид и не пенсионер, то такая карта не положена :)
С тех пор, для себя определил, что это не карточка Киевлянина, а карточка инвалида/пенсионера.

Так и есть. С нее толку ровно 0. Если вы не на пенсии/субсыдии/инвалидности.


Не совсем 0, даже не льготная карта дает скидку в билле до 12 часов дня, за то время пока у меня эта карта есть я не одну тысячу грн сэкономил, при этом у меня до сих пор карта хрещатика, на ощадовскую не менял.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2019 11:05

Якщо у вас є дитина, ви живете в Києві без прописки, то це єдина можливість здобути фінансову "знижку" на перебування вашої дитини у дитячому садку.
kkulik1795
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 17:27

Жителям области льготы не положены?
foregoth
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