Федеральна програма з житлової підтримки сімей з дітьми (Baukindergeld) за кілька місяців дії несподівано дала зворотній ефект.
Дивися повний текст Житлова субсидія в Німеччині накручує ціни на нерухомість.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:31
Житлова субсидія в Німеччині накручує ціни на нерухомість
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Дивися повний текст Житлова субсидія в Німеччині накручує ціни на нерухомість.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:31
Ага, статья как раз для финансового сайта.
Бегло гуглим.
Смотрим.
В 2015м - 7,7%
В 2016м- 8,4%
Тоесть вроде как наоборот рост уменьшился, не?
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