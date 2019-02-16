RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Житлова субсидія в Німеччині
накручує ціни на нерухомість

Житлова субсидія в Німеччині накручує ціни на нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:31

Житлова субсидія в Німеччині накручує ціни на нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
Федеральна програма з житлової підтримки сімей з дітьми (Baukindergeld) за кілька місяців дії несподівано дала зворотній ефект.

Дивися повний текст Житлова субсидія в Німеччині накручує ціни на нерухомість.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87423
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:31

Ага, статья как раз для финансового сайта.
Бегло гуглим.
Смотрим.
https://prian.ru/pub/34373.html
В 2015м - 7,7%
В 2016м- 8,4%

Тоесть вроде как наоборот рост уменьшился, не?
arheops
 
Повідомлень: 634
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718 і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Німеччині зростає дефіцит робочої сили
R2 » Пон 18 лют, 2019 07:38
5 278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 12:16
bobo
В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана...
R2 » Суб 16 лют, 2019 09:12
4 242
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 09:29
nalim
Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019 1, 2
R2 » Суб 16 лют, 2019 11:12
13 669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 22:29
patriotUA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67920)
20.02.2019 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron