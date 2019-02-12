Жителів столиці з 1 квітня чекає чергове підвищення тарифів на вивезення побутових відходів.
Дивися повний текст У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:41
У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:41
С таким подходом - Киев постигнет судьба Львова, из-за массовых неплатежей. Крупногабаритные отходы всегда были включены в общий тариф, и их доля была незначительной, т.к. это не каждодневные отходы. Сейчас я не вижу оснований разделения и значительного увеличения стоимости. Хотите разделять и учитывать - начисляйте тогда по факту, на каждую квартиру. А то получается, что бабулька, у которой 50 лет не было ремонта, будет оплачивать вывоз строймусора соседа, с полной перепланировкой квартиры. Да и на бытовые отходы учёт должен быть и оплата по факту вывезенного мусора с каждого дома, а не то что нарисуют по эфимерным нормам.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:49
Re: У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття
Ну от знову звичайні махінації з розумним виглядом і з якимись з пальця висмоктаними циферками ... Як це вони рахують ? І як можуть порахувати реально ? Просто тупо написали б - піднімаємо тарифи на це - і всім і так було б зрозуміло ... А ще ось ці різні тарифи - це взагалі ... Просто шахраї і все ...
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, antey718, Gastarbaiter, Вкладчик1234 і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|