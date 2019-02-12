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У Києві підвищать тарифи
на вивезення сміття

У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:41

У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття

Пропонуємо до обговорення:
Жителів столиці з 1 квітня чекає чергове підвищення тарифів на вивезення побутових відходів.

Дивися повний текст У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:41

С таким подходом - Киев постигнет судьба Львова, из-за массовых неплатежей. Крупногабаритные отходы всегда были включены в общий тариф, и их доля была незначительной, т.к. это не каждодневные отходы. Сейчас я не вижу оснований разделения и значительного увеличения стоимости. Хотите разделять и учитывать - начисляйте тогда по факту, на каждую квартиру. А то получается, что бабулька, у которой 50 лет не было ремонта, будет оплачивать вывоз строймусора соседа, с полной перепланировкой квартиры. Да и на бытовые отходы учёт должен быть и оплата по факту вывезенного мусора с каждого дома, а не то что нарисуют по эфимерным нормам.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:49

Re: У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття

Ну от знову звичайні махінації з розумним виглядом і з якимись з пальця висмоктаними циферками ... Як це вони рахують ? І як можуть порахувати реально ? Просто тупо написали б - піднімаємо тарифи на це - і всім і так було б зрозуміло ... А ще ось ці різні тарифи - це взагалі ... Просто шахраї і все ...
Puente
 
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