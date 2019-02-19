В загальний і спеціальний фонди надійшло 98,1% річних планових коштів.
Дивися повний текст Бюджет-2018 недовиконаний на 2%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:26
Бюджет-2018 недовиконаний на 2%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет-2018 недовиконаний на 2%.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:27
Вот не понимаю.. неужели нет корректировок и не закладывается доля недо/перевыполнения плана??
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:33
Re: Бюджет-2018 недовиконаний на 2%
А тут заплановані доходи 917879,4 млн грн, тобто, бюджет перевиконан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|