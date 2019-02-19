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Бюджет-2018
недовиконаний на 2%

Бюджет-2018 недовиконаний на 2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:26

Бюджет-2018 недовиконаний на 2%

Пропонуємо до обговорення:
В загальний і спеціальний фонди надійшло 98,1% річних планових коштів.

Дивися повний текст Бюджет-2018 недовиконаний на 2%.
R2
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Вот не понимаю.. неужели нет корректировок и не закладывается доля недо/перевыполнения плана??
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:33

Re: Бюджет-2018 недовиконаний на 2%

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2018
А тут заплановані доходи 917879,4 млн грн, тобто, бюджет перевиконан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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