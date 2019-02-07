В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.
Дивися повний текст Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:33
Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:33
"Примечательно, что среди обманутых клиентов оказались известные в Италии личности" - здесь всю страну "имеют", и ничего...
- Агнецы божьи по сравнению с Украиной.
Здесь это является основным урегулированным Законодательно методом "бизхнеса".
При чём с прокуратурой.
|