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Заробили на діамантах: в
Італії розкрили схему...

Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:33

Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему...

Пропонуємо до обговорення:
В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.

Дивися повний текст Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:33

"Примечательно, что среди обманутых клиентов оказались известные в Италии личности" - здесь всю страну "имеют", и ничего...
- Агнецы божьи по сравнению с Украиной.
Здесь это является основным урегулированным Законодательно методом "бизхнеса".

При чём с прокуратурой.
Kudrjavuy
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